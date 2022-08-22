نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان التقويم الدراسي 1444 موعد الدراسة و الاجازات في التقويم الدراسي الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة إعلان التقويم الدراسي 1444 والتعديلات الجديدة التي تمت عليه فيما يخص موعد بداية الدراسة وما هي مواعيد الاجازات . المطولة في التقويم الدراسي 1444 وفقاً للتصريحات الصادرة من وزارة التعليم السعودية . حيث جاءت تعديلات التقويم الدراسي 1444 للتعليم العام وأيضاً الجامعي بجانب التدريب التقني والمهني . كما أن التقويم الدراسي سوف يتضمن مدة 39 أسبوعاً كاملاً حيث سيشمل كل فصل دراسي في جدول التقويم الدراسي 1444 الجديد 13 أسبوعاً لكل فصل . كذلك بجانب أن الاجازات المعلنة في التقويم الدراسي من وزارة التعليم السعودية ستكون مدتها 56 يوماً شاملة كافة الاجازات . وفيما يخص التفاصيل الخاصة بشأن التقويم الدراسي 1444 داخل المملكة العربية السعودية سنتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
إعلان التقويم الدراسي 1444 الجديد داخل المملكة
تم إعلان التقويم الدراسي 1444 من وزارة التربية والتعليم السعودية بأن التقويم الدارسي سيبدأ يوم 28 من أغسطس . الجاري الموافق 1 من شهر محرم 1444 كما وضحت الوزارة بأن جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل . شمل عدد أيام دراسة وصلت إلي 185 يوم دراسي فعلي كذلك بجانب عدد أيام الاجازات المشار له في بداية المقال . موزعاً علي 10 إجازات طوال فترة التقويم الدراسي الجديد كما أن الوزارة وضحت الدراسة بشكل شامل . لكل فصل دراسي وتوزيع أيام الدراسة للفصول الثلاثة وأيضاً فيما يخص الفصول الدراسية الجامعية . وسنتعرف علي التقويم الدراسي وما شمله من أيام عطلة في الفصول الدراسية المختلفة . عبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
ما جاء من تفاصيل إعلان التقويم الدراسي 1444 و الاجازات
تعديلات التقويم الدراسي 1444 شملت أيام الاجازات موزعة كالآتي :-
- سيتكون إجازة اليوم الوطني في الفصل الدراسي الأول من 21 حتي يوم 22 سبتمبر .
- كما أن إجازة نهاية الأسبوع المطول يومي الأحد والاثنين ستبدأ يوم 16 إلي 17 أكتوبر .
- كذلك شمل التقويم الدراسي 1444 إجازة نهاية أسبوع مطول يوم الخميس 24 نوفمبر .
- سوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول علي مستوي المملكة يوم 24 نوفمبر بعد نهاية الدوام .
- أما عن جدول التقويم الدراسي 1444 في إجازات الفصل الدراسي الثاني نعرضها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
تعديلات التقويم الدراسي 1444 وما جاء من تفاصيل إجازة الفصل الدراسي الثاني
- شمل إعلان التقويم الدراسي 1444 إجازة أسبوع مطولة يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر .
- كما ستكون إجازة أسبوع مطول الأحد وأيضاً الاثنين الموافقين 15 و 16 يناير من العام القادم .
- جدول التقويم الدراسي 1444 أعلن به إجازة يوم التأسيس الموافق يومي 22 و 23 فبراير .
- كذلك بجانب أن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم 2 مارس بعد أن ينتهي الدوام .
- أما تفاصيل التقويم الدراسي الخاصة بالفصل الدراسي الثالث نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل للفصل الدراسي الثالث
إعلان التقويم الدراسي 1444 للفصل الدراسي الثالث جاءت تفاصيلها كالآتي :-
- إجازة عيد الفطر القادمة ستكون يوم 13 أبريل من عام 2023 بعد نهاية الدوام .
- كما أن التقويم الدراسي 1444 صرح عن العودة للدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم 26 أبريل .
- كذلك بجانب أن إجازة أسبوع مطول ستكون يوم 28 و 29 مايو .
- أما عن بداية الإجازة الخاصة بنهاية العام الدراسي ستكون يوم 22 من شهر يونيه .
- كما أن كافة التفاصيل المتعلقة بالدراسة متاحة علي موقع وزارة التعليم السعودية .
- تلك كانت تفاصيل إجازات الفصول الدراسية الثلاثة عبر مقال “موقع ثقفني” .
إعلان التقويم الدراسي 1444 وما جاء من تفاصيل متعلقة باليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد وما يخص التقويم الدراسي . و جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل عرضنا التفاصيل داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
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