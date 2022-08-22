كيف أعرف نقاطي في جدارة عبر المنصة الوطنية الموحدة www.my.gov.sa

انتشر التساؤل بشكل كبير عن كيف أعرف نقاطي في جدارة الذي هو عبارة عن منصة إلكترونية قامت وزارة الموارد البشرية بإنشائها لكي يتم التقديم على الوظائف من خلالها، ويحاول كل شخص معرفة نقاطه للتأكد من حالة طلب التوظيف الخاص به، ويتم التوظيف في الأماكن المختلفة بناء على المؤهلات الدراسية وبناء على الخبرات السابقة في كل مجال.

كيف أعرف نقاطي في جدارة

يوجد بعض الخطوات التي يتم القيام بها عبر الموقع الإلكتروني على الإنترنت لمعرفة النقاط التي تم الحصول عليها من خلال الاختبارات التي تم اجتيازها على الموقع ومن خلال التخرج أيضًا وهذه الخطوات كالآتي:

أول خطوة هي الدخول على الموقع الرسمي للمنصة الوطنية الموحدة.

ثم الدخول على قائمة الخدمات و اختيار منها التقديم عل الوظائف الحكومية جدارة.

بعد ذلك نقوم بالدخول على ايقونة أبدأ الخدمة.

سيتم نقلك لمنصة مسار لتحديد نقاط المفاضلة من على الموقع بكل سهولة

بعد ذلك يتم الدخول على أمر حساب نقاط المفاضلة.

ثم يتم الدخول القطاع الذي تود حساب نقاط المفاضلة فيه، حيث يوجد أكثر من قطاع

سواء كان القطاع الصحي، أو القطاع التعليمي، أو القطاع الإداري.

بعد ذلك سوف يظهر القطاع الذي تم اختياره بناء على النقاط الخاصة به.

ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة في الصفحة الجديدة التي يتم فتحها.

بعد ذلك إدخال تاريخ انتهاء التقدم للمفاضلة.

ثم إدخال التاريخ الذي تم التخرج فيه، وذلك باليوم والشهر والسنة.

بعد ذلك إدخال نوع المعدل.

ثم يتم إدخال معدل التخرج على حسب نوع المعدل التي تم ذكره في الخطوة السابقة.

بعد ذلك إدخال الدرجة التي تم الحصول عليها في الاختبار المعرفي من خلال موقع جدارة.

ثم يتم الدخول على أمر احسب لكي يتم حسب النقاط.

بعد ذلك سوف يتم فتح صفحة جديدة يوجد بها مجموع النقاط في كل من درجة الأقدمية، درجة المعدل، درجة الاختبار، مجموع النقاط.

ثم بذلك تم معرفة عدد نقاط المفاضلة بكل سهولة.

في نهاية مقال كيف أعرف نقاطي في جدارة يوجد بعض الخطوات التي تم ذكرها من أجل اتباعها لمعرفة عدد النقاط، وذلك من خلال الموقع الخاص بحساب هذه النقاط، وكل ذلك من المنزل بدون الذهاب إلى أي مكان، من خلال منصة إلكترونية على الانترنت.