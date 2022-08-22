متى نزول الضمان المطور الاجتماعي 1444 للشهر المقبل لجميع المستفيديـن

متى نزول الضمان المطور الاجتماعي لقد تعددت البحث وتساؤلات من الشعب السعودي، عن موعد صرف الضمان المطور في المملكة العربية السعودية لعام 1444ه‍ لشهر محرم، نظراً لغلاء المعيشة وأيضاً الأزمات الإقتصادية التي تمر في جميع أنحاء العالم، لذلك قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية نظام الضمان الإجتماعي المطور، الذي يعتبر أقوى نظام دعم عن باقي أنظمة الدعم الآخر في المملكة، التي يعمل علي توفير احتياجات المواطنين، لذلك عزيزي القارئ نقدم لك خلال السطور القادمة، عن موعد صرف الضمان والشروط وطريقة تسجيله.

متى نزول الضمان المطور الاجتماعي

لقد تم تحديد موعد صرف الضمان الإجتماعي لعام1444ه‍، بداية الشهر الميلادية الموافق 1/ أغسطس من الشهر القادم لعام 2022م، والذي يوافق 3 من شهر محرم الهجري والذي قد أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وقد أعلنت أيضاً عن إمدادات المدة التقديم حتي يوم 30/ أكتوبر 2022م.

الشروط اللازمة للحصول على الضمان الإجتماعي المطور

ليمكنك الحصول على هذا الدعم أن يكون الشخص المتقدم لضمان سعودي الجنسية، وأيضاً مقيم دائما داخل حدود المملكة، ويستثني من شرط الجنسية هم المتزوجة من سعودي وليست تحمل الجنسية السعودية يسمح لها التقدم في الدعم، وأيضاً المطلقة والأرملة غير السعودية لكن لديها أبناء سعوديين، وأصحاب الإعاقة الذهنية والأيتام ممن لديهم بطاقات تسمح لهم بالتنقل، ومن ضمن الشروط الضمان أن لا يقل مرتبك أو دخلك الشهري عن 1100 ريال سعودي بينما كل فرد من أفراد الأسرة يقدر 550ريال سعودي، لا يسمح للمتقدم أن يكون لديه عقارات أو أصولاً لها قيمة عالية، يجيب الحضور البرنامج التدريب والتوظيف بانتظام للقادرين من الأفراد، ولا يسمح للفرد المتقدم بالاستفادة من ضمان الإجتماعي إذا كان مقيم في أحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

طريقة تسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

يمكنك تسجيل في الضمان الإجتماعي من خلال البحث عن موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ذلك لإنشاء حساب، وبعد ذلك قم بالانتقال إلي خدمات الإلكترونية ثم قم بالضغط على خدمة المعاش الضمان، قم بإدخال كل البيانات المطلوبة الخاصة بك وتكون صحيحة وكاملة، بعد ذلك سوف يتم إرسال لك رساله بقبول الطلب أو رفضه مع توضيح الأسباب اذا كانت تم الرفض.