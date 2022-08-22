نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الإلكترونية وزارة الشؤون الإسلامية وظائف 1444 هـ [moia.gov.sa] في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع بوابة الإلكترونية وزارة لاشؤون الإسلامية، حيث زاد البحث بشكل مكثف بين الباحثين عن الوظائف في المملكة من الرجال وكذلك النساء عن البوابة استقبال طلبات التوظيف في الوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث تم الإعلان عن عدة وظائف شاغرة للجنسين يوم الأحد 21 أغسطس 2022، والتقديم على هذه الوظائف سيكون لفترة محدودة بمؤهل يبدأ من الشهادة الثانوية، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تريدون معرفتها لوظائف الوزارة اليوم، والشروط المطلوبة، وكذلك رابط التقديم الرسمي والخطوات الصحيحة لعمل ذلك تجنبا للمشاكل الشائعة في التسجيل، فتابعوا.

وزارة الشؤون الاسلامية

وقد تم الإعلان منذ ساعات في الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الاسلامية (الأوقاف) عن عدة وظائف شاغرة للتقديم عليها، وهذا في الخدمات الخاصة التي تقدمها الوزارة في خدمة المجتمع الاسلامية داخل المملكة العربية السعودية، وتمتاز هذه الوظائف بسهولة المتطلبات بخصوصها، وسنتعرف معكم عليها في الأسطر القادمة.

حيث إن المطلوب 5 مسميات وظيفية وهي:

حراس الأمن.

مراقبين مساجد.

مؤذن.

إمام مسجد.

الدعوة.

موعد تقديم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الارشاد

وقد أعلنت أن التقديم للرجال وكذلك للنساء سيكون في خلال الفترة التالية، والتسجيل سيكون إلكترونيا بالطبع عبر الانترنت عبر الموقع الرسمي للوزارة بكل يسر الذي سنتركه لكم بالأسفل، وهذا في خلال المواعيد التالية:

من يوم الأحد 23 محرم 1444هـ.

حتى يوم السبت الاسبوع المقبل الموافق 29 محرم 1444 هـ.

شروط توظيف وزارة الشؤون الاسلامية الجديد

تعلن الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها عن قائمة شروط يجب عليكم معرفتها والتأكد من توافرها فيكم حتى تقوموا بالتقديم، وهذه الشروط نلخصها لكم كما يلي:

الحصول على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية بمعدل لا يقل عن جيد، وهذا بالنسبة إلى الدعوة وكذلك وظيفة إمام المساجد.

بالنسبة إلى وظيفة حراس الأمن ومؤذن ومراقبي مساجد، فالمطلوب مؤهل لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

العمر لا يقل عن 18 سنة.

أن يكون سعودي الجنسية.

حفظ مالا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم.

اللياقة صحيا.

حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود أي إدانة له في أي حكم مخل بالشرف أو الأمانة.

غير مفصولة من خدمة الدولة لسبب تأديبي، وفي حالة ذلك، فلا بد أن يمر أكثر من سنة على هذا الفصل.

قبول الشروط المطلوبة، واجتياز اختبار المقابلة الشخصية.

تعبئة البيانات بشكل صحيح، ووجود أي بيان غير صحيح سيتسبب في استبعادك.

مع العلم أن أن منسوبي العمل في الوزارة مسئول عن توفير الدعوة الدينية والشؤون الاسلامية، ومراقبة أحوال المساجد، وتعيين الأئمة والمؤذنين في المساجد والأوقاف.

بوابة الإلكترونية وزارة الشؤون الإسلامية

وفي حالة الرغبة في الالتحاق بأحد الوظائف المذكورة بالأعلى، فيمكنكم عمل ذلك عبر بوابة الوزارة الحكومية، وهذا عبر تقديم الطلب وفق الخطوات التالية: