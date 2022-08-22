مستشفي الملك فيصل التخصصي تعلن عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة لديها

مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث هي افضل مؤسسات الرعاية الصحية التي توجد في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وقد حققت المستشفي هذه المكانة من خلال اعتماد ثقافة التميز في نظم تقديم الرعاية الصحية وبرامج التدريب والأبحاث الرائدة عالميا، كما تقدم المستشفي أرقى مستوى من الخدمات، ويوجد بالمشفي العديد من التخصصات التي تميزها عن غيرها كمركز القلب وزراعة الأعضاء، ومركز أورا للكبار والأطفال، قسم الوراثة الطبية والعلوم العصبية، وقد أعلنت المشفي عبر الموقع الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توافر وظائف لحملة “الثانوية فأعلى، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى” في الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

مستشفي الملك فيصل التخصصي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي، أما عن الوظائف الشاغرة لدي المشفي فهي كالتتالي:

أخصائي سريري متقدم.

عالم رئيسي مؤقت.

منسق إداري أول.

أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة.

مهندس معماري أول.

معماري ثاني.

محاسب.

عدد 4 وظائف “محاسب مساعد”.

اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.

منسق أبحاث سريرية مساعد.

استشاري مساعد طب وجراحة العيون.

مساعد زراعه الكبد للبالغين “استشاري”.

استشاري مساعد التخدير.

وظيفة استشاري مساعد، الرعاية المركزة.

استشاري مساعد أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

وظيفة استشاري مساعد ، طب الأجنة.

استشاري مساعد، علاج الأورام الإشعاعي.

وظيفة استشاري مساعد، جراحة الصدر.

مساعد رئيس تمريض.

وظيفة مساعد مدير إدارة المختبر الإكلينيكي.

مساعد مدير خدمات الإسكان.

وظيفة مساعد مدير إدارة المرافق.

استشاري مشارك, الحالات الحرجة.

وظيفة استشاري مشارك جراحة عامة وأورام.

استشاري مشارك/أورام طبية.

وظيفة استشاري أنف وأذن وحنجرة مشارك.

استشاري مشارك زراعه الرئة.

مندوب مشتريات الصيدلية.

أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية.

وظيفة أخصائي تقنية قلب وأوعية دمويه.

نجار أول.

كاتب.

مساعد عيادة أول.

أخصائي تغذية علاجية ثاني.

محلل اتصالات.

وهناك المزيد من التخصصات المختلفة المطلوبة والشاغرة والغير مقتصرة علي الأطباء فقط.

مستشفي الملك فيصل التخصصي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي المستشفيات التي يغطيها التامين في المملكة العربية السعودية، أما علي طريقة التقديم فقد أشارت المستشفي إلي أن التقديم متاح عبر موقعها الالكتروني للتوظيف بداية التقديم من 18 أغسطس والتقديم مفتوح حتي شهر 11 في بعض الوظائف، علي أن تتوافر في الراغبين في العمل لدي المشفي بعض الشروط المعلنة وبالتوفيق للجميع.