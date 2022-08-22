نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار المعلم للرخصة المهنية 1444 وما شروط الحصول على الرخصة المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد اختبار المعلم للرخصة المهنية من الإجراءات اللازمة له حتى يصبح مؤهلا لممارسة مهنة التعليم وفقا لمستويات محددة بمعدة زمنية معينة، وقد تم الاعلان أيضا عن مواعيد الاختبارات للمعلمين لعام ١٤٤٤ هجرية ، والجدير بالذكر أيضا أن الرخصة المهنية للمعلم هي وثيقة معتمدة تصدر من هيئة التدريب و التعليم بناء على معايير و إجراءات محددة.

اختبار المعلم للرخصة المهنية

يعتبر خضوع المعلم للاختبارات من الشروط الضرورية لحصول المعلم على الوظيفة التعليمية ، و تننقسم إلى نوعين هما:

تربوية:

يقاس من خلالها مدى توافر المعايير التربوية العامة للمتقدم على رخصة مهنية للعمل بالوظائف التعليمية، ويتم مشاركة جميع المعلمين في الاختبار دون استثناء أحد، ويتكون من عدة مجالات هم : القيم و المسئوليات المهنية، والمعرفة والممارسة المهنية.

تخصصية:

يمكن يقيم مدى تفوقه في تخصصه من خلال إجراء هذه الاختبارات من أجل الحصول على الرخصة لوظائف التعليم.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب عدة شروط الراغبين للحصول على الرخصة المهنية وهي كما يلي:

حصول المتقدم على مؤهل مناسب وفقا لشروط الجهة المعنية.

أن يكون أيضا لديه سنوات خبرة مناسبة مطلوبة لكل مستوى بمستويات الرخصة المهنية.

توفير اختبار مهني ساري الصلاحية( العام والتخصصي) ولابد من تحقيق الدرجة المطلوبة في كل مستوى.

يجب ألا يمضى على إعلان نتيجة الاختبار أكثر من ١٢ شهر.

مراحل إصدار رخصة المعلم المهنية

لمن يرغب في إصدار رخصة مهنية للمعلم لابد من مروره بمراحل من أجل تقويم التعليم والتدريب، و يمكن أيضا توضيحها على النحو التالي:

دخول المعلم للنظام الإلكتروني للحصول على الرخصة المهنية.

يسجل بعد ذلك في الاختبارات حتى تتحقق الهيئة من تمام صحة بياناته الشخصية و المهنية.

ثم يعقد هذه الاختبارات المهنية والتربوية.

حصوله على درجات مناسبة في هذين الاختبارين.

يقدم طلب إصدار رخصة له على حسب المستوى الذي تمت فيه الشروط.

تتحقق الهيئة أيضا من المستوى لتعلن إصدارها.

وفي الختام نكون قد استعرضنا كافة التفاصيل عن اختبار المعلم للرخصة المهنية وشروط حصوله على الرخصة المهنية وأيضا مراحل إصدارها، ونتمنى أن تعم الفائدة للجميع.