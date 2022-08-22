شروط أداء العمرة من الداخل للمواطنين والمقيمين في الداخل 1444

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شروط العمرة من داخل السعودية، بعد جائحة فيروس كورونا وصار هناك العديد من الإجراءات الوقائية في جميع دول العالم بما في ذلك السعودية حيث يأتي إليها العديد من الزوار سنويًا وعلى مدار السنة من أجل رحلات الحج والعمرة لزيارة بيت الله الحرام، كما أن السعوديين المقيمين بالمملكة أنفسهم يقومون بأداء مناسك الحج أو العمرة وفق شروط وضوابط خاصة وصارت تلك الضوابط تتغير كل عام عن السابق تماشيًا مع الأوضاع الصحية التي تمر بها السعودية وجميع الدول من حولها، لذلك نضع لكم آخر تحديثات شروط أداء العمرة من داخل السعودية للمقيمين في الداخل.
شروط العمرة من داخل السعودية 1444
تحدد وزارة الحج والعمرة شروط معينة من أجل قبول زوار بيت الله الحرام سواء الحج أو العمرة وكذلك بالنسبة للمقيمين خارج السعودية وداخلها، وفيما يلي شروط العمرة من الداخل للمقيمين بالمملكة:
- يجب حجز تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا الإلكتروني والتابع لوزارة الحج والعمرة بالمملكة.
- مسموح لأي شخص أن يحصل على التصريح إذا ثبت عدم إصابته بفيروس كورونا.
- بالإضافة إلى أن الأطفال الذي تخطوا خمس سنوات يحق لهم الحصول على تصريح عمرة بشرط ألا يكونوا مصابين بالفيروس.
- معرفة جميع ضوابط أداء العمرة أثناء زيارة بيت الله الحرام.
طريقة حجز تصريح العمرة
أما عن كيفية حجز التصريح للأفراد المقيمين بالمملكة أو المواطنين أنفسهم من خلال موقع اعتمرنا فيتم التالي:
- تحميل التطبيق على الهاتف في البداية سواء أندرويد أو آيفون.
- في الحقول الفارغة يجب على المعتمر أن يضع البيانات المطلوبة بما فيها اسمه الصحيح ورقم هويته أو إقامته.
- ويجب كتابة كلمة السر للتأكد من الشخص نفسه ثم التسجيل في اعتمرنا.
- بعد فتح الصفحة الرئيسية بالموقع يتم اختيار زر الخدمات ثم تبويب طلب تصريح العمرة.
- تظهر بعض المواعيد التي يجب على المعتمر أن يختر منها الموعد المناسب معه والشاغر في نفس الوقت حيث يتم الاكتفاء بعدد معين من الزوار فقط في اليوم الواحد.
- ومن ثم تحديد نقطة التجمع ومنها لمعرفة الشروط والأحكام المحددة من أجل أداء العمرة بدون أي مشاكل.
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