دعم صغار مربي الماشية و طريقة تحديثه 1444

برنامج دعم المواشي أطلقته وزارة البيئة والمياه في المملكة العربية السعودية لتنمية الريف ويعمل على تحسين وضع المناطق الريفية في المملكة، ويقدم أيضا لسكان الريف الدعم الفني والمادي لتشجيعهم على تربية الماشية ليزيد عددهم في المملكة ويتحقق الأمن الغذائي لسكانها، وسوف نستعرض طريقة تحديث دعم صغار مربي الماشية.

دعم صغار مربي الماشية

يمكن تحديث دعم صغار مربي الماشية من خلال إتباع الخطوات الآتية:

دخول بوابة برنامج دعم مربي الماشية.

اختيار مستخدم جديد.

اختيار الأفراد من أنواع المتقدم.

ثم كتابة رقم الهوية الوطنية.

وإدخال تاريخ الميلاد.

كتابة كلمة المرور الجديدة.

تأكيد كلمة المرور بكتابتها مرة أخرى.

ثم كتابة رقم الهاتف المحمول.

كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة.

الموافقة على شروط وأحكام البرنامج.

ثم الضغط على التسجيل.

التسجيل في برنامج دعم المواشي

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم لضمان قبول طلبه وهذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية يقيم بالمملكة العربية السعودية.

أن يمتلك بطاقة تنقل.

يشترط ألا يكون المتقدم يعمل في أي وظيفة أخرى سواء كانت حكومية أو خاصة.

أن يكون المتقدم أحد صغار مربي الماشية.

لم يتعرض أيضا للبرنامج لأي عقوبة سجن قبل ذلك.

ألا يقل عمره عن 21 عام.

يجب أن يمتلك بطاقة صحية.

يتوافق ا كذلك مع الشروط الصحية والفنية للبرنامج والتي أعلنتها وزارة البيئة والزراعة.

يكون لديه حساب مصرفي باسمه ومسجل على البوابة الإلكترونية.

أن يكون من مواطني السعودية.

متى يحصل المتقدم على دعم صغار مربي الماشية؟

هناك بعض الأمور يتم التأكد منها قبل الموافقة على الطلب وهي:

التحقق من بيانات المتقدم وثبوت أهليته للحصول على الدعم.

يتم ترتيب زيارة ميدانية لمكان المتقدم للتأكد من موقعه وعدد المواشي لديه وأنواعها.

التأكد من استحقاق المتقدم ثم البدء بتقديم الدعم.

تتم مراجعة الطلب وإخطار المتقدم بالقبول.

تظهر النتيجة آخر كل شهر ميلادي.

وهكذا نصل لختام حديثنا عن طريقة تحديث برنامج دعم صغار الماشية وأهميته للحفاظ على الثروة الحيوانية وشروط التسجيل في هذا برنامج ، ونتمنى أن نكون استوفينا الموضوع بجميع جوانبه.