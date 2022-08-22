حسابة رسوم المرافقين السعودية ومعرف المعافيين من سداد رسوم الإقامة

حسابة رسوم المرافقين السعودية 1444 وطريقة الاستعلام عنها هي من أهم متطلبات الوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن المملكة قد قامت بفرض قيمة مالية معينة علي المرافقين والتابعين للشخص الذي يقيم في المملكة وكذلك الأجانب، حيث تم فرض مبلغ مالي يصل قيمته 100 ريال سعودي عن الفرد الواحد شهرياً عام 2017 ، وكل عام تزداد التكلفة عن العام الذي يسبقه، إلي أن وصلت الرسوم حالياً إلي مبلغ قدره 400 ريال سعودي يتم دفعها شهرياً عن الفرد الواحد، ويمكن للوافدين الدخول علي منصة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية لتجديد الإقامة ودفع التكلفة المقررة عن طريق الموقع الرسمي لأبشر أو من خلال أجهزة الصراف الآلي بمنتهي السهولة دون بذل أي مجهود يذكر.

حسابة رسوم المرافقين السعودية 1444

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تطبيق مقيم، أما عن طريقة حساب رسوم المرافقين والتابعين للوافد فهي كالتالي:

الدخول علي حاسبة رسوم التابعين والمقيمين عبر مقيم.

عليك بتحديد طلبك وهو” تسديد الرسوم “.

عليك بكتابة عدد المرافقين.

تحديد مدة الإقامة وتاريخ انتهائها.

يجب عليك كتابة البيانات المطلوب منك بشكل صحيح.

الضغط علي ايقونة” احسب”.

يتم ظهور إجمالي المبلغ الذي يجب عليك دفعه كرسوم للتابعين بالريال السعودي.

من هم المعفيين من سداد الرسوم؟

أما عن شروط البصمة في الجوازات فيمكنك التعرف عليها من خلال قراءة المقال، الفئة المعافاة من دفع الرسوم في المملكة العربية السعودية فهي كالتالي:

المطلقات من أزواح سعوديين الجنسية.

الأرامل لأزواج سعوديين الجنسية.

المتزوجات من رجال سعوديين الجنسية.

أبناء الزوجات الغير سعوديات أزواجهن سعودي الجنسية ولم يتجاوز عمر الطفل عن 18 عام.

العمالة المنزلية المقيمين في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

المقيمين في مختلف مدن ومحافظات المملكة. الشركات التي تشمل خمس أفراد فقط.

من قام بتوثيق عقد من الحكومة السعودية.

جميع الطلاب معفيين من سداد الرسوم حتي يتم استكمال دراستهم في المدارس أو الجامعات.

المسجلون في مجلس التعاون الخليجي.

الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة

يمكنك معرفة طريقة الحصول علي قرض شخصي للمقيمين بدون كفيل، بعد التعرف علي حسابة رسوم المرافقين السعودية فيمكننا التعرف علي خطوات الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة هي كالتالي: