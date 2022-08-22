استعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهويه 1444

تُعتبر خدمة استعلام عن مكافآت الطلاب من الأمور التي تهم الكثيرين حول المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الطلاب في التسجيل للحصول عليها فهي عبارة عن إعانة مالية لهم خلال دارستهم لكي يحصلون على كل ما يحتاجون من أدوات أثناء دراستهم، حيث قامت وزارة التعليم بإطلاق نظام نور للخدمة الذاتية والذي يُقدم الكثير من الخدمات المختلفة دون بذل أي مجهود، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص هذا الأمر.

استعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1444

لكي تتمكن من الاستعلام عن مكافآت الطلاب فيُمكنك ذلك عبر اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور الإلكتروني.

النقر على خانة اسم المستخدم ثم أدخل رقم الهوية والرمز.

أنقر على خانة التالي ثم أضغط على استرجع من رقم الهاتف.

أكتب الرمز وباقي التفاصيل المطلوبة ثم أنقر على حفظ.

النقر على عرض مسيرات المكافآت ثم أدخل البيانات.

الضغط بعد ذلك على البحث على استعراض حالة المكافأة.

استعلام عن مكافآت الطلاب من النفاذ الوطني

لكي تتمكن من الاستعلام عن مكافآة الطلاب لعام 1444 وذلك عبر بوابة النفاذ الوطني عن طريق اتباع الخطوات التالية وهي:

الذهاب مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة نور الرسمي.

النقر على تسجيل الدخول ثم أكتب اسم المستخدم.

الضغط على تسجيل الدخول ثم قم بإجراء التحقق ثم أنقر على المكافأة.

الضغط بعد ذلك على البحث لاستعراض البيانات.

الفئات المُستحقة لمكافأة الطلاب 1444

وزارة التعليم السعودي حددت الفئات المستحقة لمكافأة الطلاب وهي:

كافة طلاب التربية الخاصة وطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم.

طلاب دار التوحيد وخريجي محو الأمية وتعليم الكبار.

طلاب منطقة جبل رضوى وأبناء المعلمين المتوفين.

الطالب الذي لا يوجد له مرحلة الثانوية أو المتوسطة في بلد الإقامة الخاصة به.

كافة الطلاب الملتحقين بالدراسة في القرى النائية.

رابط الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية noor.moe.gov.sa

لكي تتمكن من الاستعلام عن مكافأت الطلاب برقم الهوية عن طريق noor.moe.gov.sa وإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها لكي تحصلون عل المكافأة الخاصة بالطلاب السابق ذكرهم كما قررت وزارة التعليم السعودي.