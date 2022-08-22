نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب جندي مكافحة المخدرات 1444 رابط تقديم مكافحة المخدرات للرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب جندي مكافحة المخدرات ، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب مكافحة المخدرات مع البدلات 1444، فبمجرد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف مكافحة المخدرات يوم السبت 22 شهر محرم 1444 الموافق لـ20 أغسطس 2022، عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية عمليات بحث رهيبة عن راتب الجندي ووكيل رقيب في مكافحة المخدرات، حيث سنحاول من خلال موقع ثقفني الإخباري الإجابة بالتفصيل الدقيق على استفسار جميع المترشحين لوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

كم راتب جندي مكافحة المخدرات

تم إنشاء المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية بداية من عام 1960م، حيث تتبع إداريا لوزارة الداخلية، تحتوي على أكثر من تسعون قسم وفرع، من بين أبرز مهامها هو القضاء على آفة المخدرات وتقديم كل من يروجها للمحاكة والعدالة وتطبيق الحدود المقررة شرعا في حق كل من يتعاطى أو يبيعها مع ضبط مهربي ومروجي ومستعملي المخدرات، ويمكن لجميع مواطني المملكة معرفة كم راتب الجندي في مكافحة المخدرات مع البدلات وفي الفقرة الآتية من هذا المقال

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/O9XJ905jUZ. pic.twitter.com/w7FKNkO3rP — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/O9XJ905jUZ. pic.twitter.com/w7FKNkO3rP — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 18, 2022

كم رواتب مكافحة المخدرات 1444

علاوة على ذلك، حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات راتب الجندي الذي يختلف من جندي آخر حسب الدرجة، حيث يتقاضى الجندي درجة الأول 3220 ريال سعودي، أما الدرجة الثانية تقريبا 3350 ريال سعودي، كما يتحصل جندي درجة ثالثة 3480 ريالا سعوديا، أما جندي من الدرجة الرابعة فيتقاضى 3610 ريال، والخامسة 3740 ريال، وجندي من الدرجة السادسة يتقاضى راتب 3870 ريال سعودي



بدلات مكافحة المخدرات 1444

علاوة على ذلك، في إطار تحفيز ورعاية جنود المملكة العربية السعودية. حددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بدلات الجندي وجاءت على النحو التالي:

رابط تقديم مكافحة المخدرات

تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية

اضغط على قسم الوظائف المتاحة

ثم اختر مباشرة وظيفة جندي في مكافحة المخدرات.

الموافقة على شروط وأحكام الموقع، ثم الضغط على زر تقديم الطلب.

عليك إدخال كل المعلومات الشخصية بشكل صحيح وفي مكانها المخصص: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تحديد نوع الجنس، تحديد الحالة الاجتماعية، كتابة رقم هوية الأب، ادخل رقم الوظيفة،

ثم النقر على موافق.

فتح نموذج الوظائف.

كتابة البيانات المطلوبة

ثم النقر على التالي .

اضغط على حفظ.

عليك إدخال الشهادة التي تمتلكها والتي تثبت فيها تخصصك.

ثم الضغط على عرض البيانات.

التحقق من صحة البيانات والضغط على حفظ، ليتم فتح صفحة الإرسال.

في الأخير اضغط على تأكيد الطلب.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا هذا والذي تطرقنا فيه لمعرفة. كم راتب جندى مكافحة المخدرات مع البدلات 1444.