يبحث الكثيرين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن خدمة الاستعلام عن رسوم رخصة العمل برقم الاقامة 1444، فهي واحدة من ضمن الأمور الهامة التي لابد من القيام بتجديدها في الموعد المفترض ولابد من القيام بذلك الأمر، فوزارة العمل السعودي تُقدم الكثير من الخدمات التي لا حصر لها توفيرًا للوقت والجهد، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

الاستعلام عن رسوم رخصة العمل برقم الاقامة 1444

لكي تتمكن من الاستعلام عن رسوم رخصة العمل وذلك عبر اتباع بعض الخطوات التالية:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع وزارة العمل السعودية.

النقر على خانة الخدمات الإلكترونية ثم اختر بوابة الخدمات ثم أنقر على الاستعلام.

بدء خدمة الاستعلام ثم اختر رخص العمل ثم حدد البحث برقم الإقامة.

أكتب باقي التفاصيل ثم أنقر على خانة ذات اللون الأخضر.

اطلع على كافة التفاصيل الخاصة بسداد الرسوم.

طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

لكي تتمكن من الاستعلام عن خدمات مكتب العمل في السعودية يُمكنكم ذلك عبر الآتي:

انتقل مباشرةً إلى رابط بوابة خدمات العمل السعودي.

النقر على خانة خدمات الاستعلام ثم أنقر على بدء الخدمة.

حدد نوع الخدمة ثم أدخل التفاصيل المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أكتب رمز التحقق ثم أضغط على خانة بحث لكي تتعرف على كافة التفاصيل.

تسديد رسوم رخصة العمل

يُمكنك تسديد رسوم رخصة العمل وذلك عبر مصرف الراجحي وهي:

انتقل مباشرةً إلى رابط الراجحي الرسمي.

النقر على الواجهة ثم سجل دخول ثم أنقر على المدفوعات.

اختر سداد الفواتير ثم أنقر على إضافة فاتورة جديدة.

اختر العرض بحسب الخدمات الحكومية ثم أكتب رقم السداد.

التحقق من تفاصيل الفاتورة ثم أنقر على تأكيد.

أكتب كلمة السر ثم أنقر على خانة استمرار ثم حدد فاتورة رخصة العمل.

النقر على خانة دفع الفواتير ثم أضغط على تأكيد.

طرق التواصل مع مكتب العمل

يُمكنك التواصل مع مكتب العمل وذلك عن طريق اتباع ما يلي: