نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب جندي في مكافحة المخدرات مع البدلات 1444 والشروط اللازمة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيئة مكافحة المخدرات العامة أعلنت عن الفتح لباب التسجيل لجميع الطلاب الذين يرغبون في أن يلتحقوا بأي برنامج دراسي لدى هيئة مكافحة المخدرات، ولقد حددت الهيئة جميع الشروط بما في ذلك شرط الطول وأي شخص متوفر به هذه الشروط يستطيع القيام بالتقديم، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم كم راتب جندي في مكافحة المخدرات بالإضافة لجميع المعلومات الأخرى التي تكون بحاجة إليها.

كم راتب جندي في مكافحة المخدرات

يتساءل الكثيرين عن رواتب مكافحة المخدرات وسوف نوضحها سلم الرواتب الخاص بهم عبر الآتي:

كم الطول المطلوب في مكافحة المخدرات

إن الطول المطلوب للتسجيل بهيئة المخدرات لا يكون أقل من 168 سم بالنسبة للرجال، أما النساء لا يقل عن 160 سم، ولقد أعلنت مديرية مكافحة المخدرات عن الفتح لباب التقديم للأشخاص المتوفر بهم الشروط وذلك لحاملي الدبلومات والبكالريوس حتى يحصل على رتبة وكيل رقيب، جندي أول، عريف، وجندي، وذلك سيكون بكافة مناطق المملكة والتقديم يكون إلكتروني.

شروط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات

توجد شروط متعددة محددة من هيئة مكافحة المخدرات التي تتبع وزارة الداخلية، لابد من توفرها بالمتقدمين حتى يتم قبولهم، وإليكم هذه الشروط اللازمة للتسجيل وهي كالآتي:

أولاً توفر الجنسية السعودية لدى الشخص المتقدم. أن يكون الأب والأم السعوديين ونشأ بالمملكة ويستثنى من ذلك من كان ناشئاً خارج المملكة مع والده أثناء تأدية خدمة للوطن.

السيرة الطيبة والسلوك القويم لدى الشخص المتقدم.

عدم تواجد أي سبق لتعيين المتقدم بأي وظيفة عسكرية.

لا يستطيع الشخص الذي انتهت خدمته العسكرية من أي كلية أو حتى مركز عسكري التسجيل.

عدم كون المتقدم شخص متزوج من سيدة غير سعودية.

اجتياز اختبارات القبول.

تواجد تناسق في الطول مع الوزن.

انطباق المؤهل العلمي مع الفني حتى يحصل على الترقية المناسبة.

التعبئة للنموذج الخاص بطلب التقديم بالشكل الدقيق مع التأكد من كافة البيانات المدخلة.

خلو سجل المتقدم من الجرائم التي تكون مخلة بالشرف والأمانة.

موعد التسجيل لوظائف مكافحة المخدرات

هيئة مكافحة المخدرات أعلنت عن الوظائف الجديدة، والفتح لباب القبول والتسجيل بالهيئة، وذلك يبدأ من صباح الإثنين 22 من شهر أغسطس الذي يوافق 24 أغسطس طبقاً للتعليمات المحددة من الوزارة، وينتهي التسجيل الخامس والعشرين من شهر أغسطس الذي يوافق 27 محرم.