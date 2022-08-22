رابط التقديم لبرنامج فني مسعف 1444 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ha.edu.sa

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عمر شويل - جدة رابط التقديم لبرنامج فني مسعف 1444، أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتعاون مع الهلال الأحمر، عن فتح باب التقديم على برنامج فني مسعف المنتهي بالتوظيف للجنسيين، وذلك للعمل بالهلال الأحمر السعودي، وحددت التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ويكون التقديم إلكترونياً على موقع الهيئة لمدة عشرة أيام، وأكدت الهيئة على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم، وحرصاً من موقعنا ثقفني على نقل الأخبار التي تهم مختلف الفئات، فإننا نوضح لكم متابعينا الكرام تفاصيل الخبر مع الرابط الرسمي للتقديم فتابعونا.

مقعدك في #برنامج_فني_مسعف بانتظارك! pic.twitter.com/YFc6IIKjxH — الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (@SchsOrg) مقعدك في #برنامج_فني_مسعف بانتظارك! pic.twitter.com/YFc6IIKjxH — الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (@SchsOrg) August 17, 2022

رابط التقديم على برنامج فني مسعف 1444

الدخول على الموقع الإلكتروني “ha.edu.sa“.

الضغط على تسجيل دخول.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

الضغط على إرسال.

موعد التقديم

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 21 أغسطس الجاري ويستمر 10 أيام، أي حتي يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، بحيث يتم غلق التقديم بدايةً من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

التخصصات والمؤهلات المطلوبة

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن التخصصات المطلوبة، للتقديم لبرنامج فني مسعف 1444، بحيث يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في احدي تخصصات الكليات الإنسانية، وحددت الهيئة عدة شروط للتقديم نوضحها فيما يلي.

شروط التقديم في برنامج فني مسعف

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون على رأس العمل.

حاصل على شهادة البكالوريوس في احدي التخصصات الإنسانية.

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية في أحد الاختبارين التاليين مع تقديم صورة منه “STEP 52، Academic IELTS 3.5”.

ألا يقل طول المتقدم عن 155 سم.

نسبة مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 كجم و 29.5 كجم.

اجتياز الفحص الطبي واللياقة البدنية.

وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

اجتياز المقابلة الشخصية.

في حال حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة موضح بها رقم الهوية وكذا السجل الأكاديمي موضح به المعدل التراكمي.

برنامج فني مسعف

هو برنامج يعمل على إعداد الخريجين للتعامل مع الحالات التي تحتاج للإسعاف، حيث يتمكن الخريج من تقديم الخدمات الإسعافية الأولية، ويستطيع التعامل مع أجهزة الإسعاف ومعدات الإنعاش القلبي والرئوي، كما يقوم بتوثيق الإجراءات التي تمت خلال عملية الإسعاف، ويصنف مهنياً “فني خدمات طبية طارئة”، ومدة البرنامج 12 شهر يتخرج بعدها المتدرب للعمل في الهلال الأحمر السعودي، وخلال مدة التدريب يتم الحصول على مكافأة شهرية.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

هي هيئة حكومية تختص بتقديم برامج تدريبية للعديد من التخصصات الصحية، منها برنامج فني رعاية مرضي، كما أنها هي الجهة المختصة لإصدار تصاريح مزاولة المهن الصحية والطبية، وتعمل على تطوير العمل والأداء المهني للعاملين بالمجال الصحي، وتقوم الهيئة بمتابعة العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية وتقويم أداؤها.