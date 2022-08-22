نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ الدعم السكني الجديد 1444 موعد صرف الدعم وشروط التسجيل للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مبلغ الدعم السكني 1444، تقدم وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقاري الدعم السكني الذي يتمثل في دعم شهري مادي بشكل شهرى للأسر المستفيدة كما يتم تقديم وحدات سكنية مناسبة ومجهزة للأسر التي لا تملك مسكن للعيش به، لذلك يعد هذا الدعم من أفضل الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين بهدف توفير حياة كريمة للأسر المحتاجة، ولذلك يرغب عدد كبير من الأسر السعودية التي ترغب في معرفة قيمة الدعم التي يحصل عليه الأسر المستفيدة، وتختلف قيمة الدعم من أسرة إلي الأخرى وهذا باختلاف قيمة الدخل الشهري الذي تقضيه الأسرة ولذلك وضع البرنامج معايير صرف قيمة الدعم.

كم مبلغ الدعم السكني 1444

مع اقتراب موعد صرف الدعم السكني يبدأ عدد كبير جدًا من الأسر السعودية بالبحث عن كم مبلغ الدعم السكني التي حددتها وزارة الإسكان التي يتم صرفها للأسر المستفيدة، ولذلك وضع برنامج الدعم السكني معايير لصرف الدعم وهي على النحو التالي:

يتم صرف 100% من قيمة الدعم المستحق إذا كان الدخل الشهري للأسر لا يزيد عن 14 ألف ريال. إذا كان الدخل الشهري للفرد أكثر من 15 ألف ريال يتم صرف 95% من قيمة الدعم المستحق أما إذا كان أكثر من فرض يتم صرف 100% من قيمة الدعم المستحق. يصرف 90% من قيمة الدعم المستحق للفرد التي يزيد الدخل الشهري لها 16 ألف ريال، إذا كان أكثر من 3 أفراد يتم صرف 100% من قيمة الدعم. يتم صرف دعم 85% من قيمة الدعم المستحق للفرد الذي يزيد دخله عن 17 ألف ريال سعودي، ويصرف 100% من قيمة الدعم إذا كان المستفيد أكثر من 4 أفراد. يصرف 80% من قيمة الدعم المستحق للفرد الذي يزيد دخله عن 18 ألف ريال، يصرف 100% من الدعم للأسرة التي يزيد عددها عن 5 أفراد. يتم صرف 75% من قيمة الدعم للفرد الذي يزيد دخله عن 19 ألف ريال سعودي، ويصرف 100% للأسرة التي يزيد عددها عن 6 أفراد. يصرف 70% من قيمة الدعم للفرد الذي يزيد دخله عن 20 ألف ريال، ويصرف 100% للأسرة الذي يزيد عددها عن 7 أفراد.

موعد صرف الدعم السكني 1444

لقد وضع برنامج الدعم السكني موعد رسمي يتم من خلاله صرف الدعم السكني للمستحقين كل شهر وهو يوم 23 من كل شهر ميلادي، وفي حالة توافق هذا اليوم إجازة رسمية يتم تقديم صرف الدعم يوم أو يتأخر يوم.

على أن يكون موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022 أي 25 من محرم 1444.

شروط التسجيل في الدعم السكني 1444

هناك بعض المعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الإسكان لقبول طلب التسجيل في الدعم السكني، وشروط التسجيل هي: