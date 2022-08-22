نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء ارض عن طريق الإسكان وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء ارض عن طريق الاسكان تعد أولي اهتمامات راغبي امتلاك منزل مناسب، حيث تم توفير منتجات وزارة الإسكان لخدمة المواطنين بناء على توافر شروط الأراضي المجانية أو شروط سكني التي تم وضعها للتأكد من استحقاق دعم سكني للمواطنين، ومن ثم يسمح بالبدء في سكني تسجيل جديد لكي يتاح للمستفيد البدء في إتباع رابط تقديم الأراضي المجانية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة شراء ارض عن طريق الإسكان.

شراء ارض عن طريق الإسكان

يسمح للأفراد شراء ارض عن طريق الإسكان والبدء في حجز أراضي سكني 1444 بناء على توافر الآتي:

عدم استفادة المتقدم من خدمات الوزارة من قبل.

ألا يتم التقديم إلا بعد بلوغ سن 25 عام.

لا تقبل الطلبات ألا عن طريق رب الأسرة أو العائل الخاص بها.

يتم رفض الطلبات المقدمة من مالكي الوحدات السكنية.

إذا مر عامين على حصول السيدة على حالة الطلاق يحق لها التقديم للحصول على الأراضي المجانية.

لا يتم النظر في الطلبات المقدمة من الأفراد غير المقيمي داخل المملكة.

من يستحق الاراضي المجانيه؟

يعد من أكثر الأسئلة انتشارًا بين المواطنين وذلك لمعرفة هل هم ضمن المستحقين للحصول على أراضي سكني المجانية 1444 أم لا، ولذا فيتوجب عليهم زيارة صفحة سكني الرسمية والاطلاع على اللائحة التنفيذية الموضوعة من قبل الوزارة.

التسجيل في الأراضي المجانية

وضعت وزارة الإسكان الخطوات الأساسية التي يتوجب إتباعها للتسجيل والتقديم على الأراضي المجانية المطروحة من خلالها، وللتسجيل يجب على المواطن إتباع الآتي:

زيارة موقع سكني.

اختيار المنتجات ومنها يتم تحديد الأراضي المجانية.

استعراض تعليمات المنصة وقراءتها بعناية.

النقر على الأيقونة الخاصة بالحجز.

البدء في تسجيل معلومات المواطن الشخصية والتأكد من صحتها.

بعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات المطلوبة تعمل وزارة الإسكان على مراجعة الطلب المقدم ومن ثم التواصل مع المواطن.

أرض وقرض وزارة الإسكان

قامت الوزارة بتوفير عددًا من الحلول السكنية للمواطنين ومن أهمها منتج أرض وقرض والذي يسمح للمواطن بالحصول على مبلغ مالي يعينه على إتمام عملية البناء بصورة سريعة، ويسمح بالحصول عليه بناء على استحقاق الدعم السكني للمواطن والتأكد من انطباق شروط أرض وقرض وزارة الإسكان.