نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مؤسسة الوليد بن طلال واحدة من أهم المؤسسات الخيرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية بل وأقدمها، وهي من المؤسسات التي تقدم العديد من المساعدات المادية للفئات التي تحتاج إلى الدعم؛ لذلك بحث الكثير عبر مؤشرات البحث جوجل عن كيف تحصل على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال وهذا ما نعرضه لكم من خلال المقال.

كيف تحصل على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال

من أجل الحصول على الدعم المالي من المؤسسة الخيرية الكبيرة مؤسسة الوليد بن طلال يمكنك القيام بعدة خطوات، منها ما يلي:

ادخل على الصفحة الرسمية للمؤسسة من خلال الإنترنت.

قم بتسجيل دخولك عبر الصفحة.

ادخل المعلومات الشخصية الخاصة بك التي تطلبها المؤسسة مثل الهوية الوطنية، واسمك، ورقم هاتفك.

تأكد أن جميع البيانات التي أدخلتها صحيحة.

قم بتقديم الطلب وانتظر الموافقة.

كما يمكنك تقديم طلب من خلال التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال بالطريقة التالية:

الاتصال عبر رقم الهاتف الخاص بالمؤسسة على الرقم 966112110000.

الرقم الخاص بتطبيق الواتساب الخاص بالمؤسسة 966577009972.

شروط الحصول على مساعدة الوليد بن طلال

يمكنك الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الوليد بن طلال بعد توفر الشروط التالية:

أن يكون مقدم طلب المساعدة جنسيته سعودية.

أن يكون من ساكني المملكة السعودية بصفة مستمرة.

أن يكون الدخل الخاص به ثلاثة آلاف ريال فيما أقل من ذلك.

عمر طالب المساعدة يبدأ من الواحد والعشرين عام فيما أعلى.

ألا يكون لديه أية أملاك له قيمة مالية.

في حالة طلب سكن له فيجب عدم امتلاكه مسكن خاص به.

عليه أن يوفر مصاريف خدمات المرافق العامة للمنزل الجديد.

في حالة حاجته إلى سيارة يجب ألا يكون ممن يمتلكون سيارات.

يجب على المتقدم التوقيع على تعهد منه ألا يبيع أو يتلف ما حصل عليه من منزل أو سيارة.

في نهاية مقال كيف تحصل على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال فقد عرضنا طرق تقديم طلب المساعدة، كما عرضنا أهم الشروط الواجب الالتزام بها للحصول على الدعم من المؤسسة، وعرضنا الأرقام الخاصة بالهاتف ورقم الواتساب.