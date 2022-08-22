نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط استقدام العمالة الاندونيسية وأهم الأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن العديد من السعوديين طالبوا باستقدام العمالة الاندونيسية وذلك لأن الكثير من المنازل السعودية تعتمد على العمالة المنزلية؛ ولأن العمالة الإندونيسية هي الأفضل بين غيرها قررت وزارة العمل بالسعودية الموافقة على مطالب الشعب السعودي ووقعت اتفاقية للعمل هذا في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد عرض بعض الضوابط بشأن ذلك.

استقدام العمالة الاندونيسية

بعد توقف استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية عدة سنوات عادت من جديد وزارة العمل للاتفاق على الاستقدام من جديد؛ حيث يحتاج الكثير من السعوديين إليهم لما لهم من مهارة ودقة في العمل.

هذا وقد تم الإتفاق بالفعل وأبرم العقد الخاص بذلك في جزيرة بالي بعدها تم الاتفاق مع عدد من المكاتب لتسهيل الاستقدام، ولدعم العمالة، وحتى تحافظ على حقوق جميع أطراف العقد، ويتم ذلك في بعض الخطوات وهي كالآتي:

يقدم المكتب طلبًا بأخذ صورة من الخدمات المتاحة لدى الإندونيسيين والتي يتم من خلالها الاختيار لما هو مناسب للأشخاص.

استقدام العمالة يكون لمدة ثلاثة أشهر من خلال تأشيرة زيارة.

في حالة انتهاء المدة المحددة يتم تمديد فترة أخرى لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

في هذا الوقت عند التأكد من استمرار العمالة يذهب الكفيل لتحويل التأشيرة إلى تأشيرة إقامة.

على السعودي التأكد من عدم وجود عمالة مسبقة مسجلة.

في حالة الموافقة على هذا الطلب يتم عمل فحوصات للخادمة، ثم يتقدم الموظف بإثبات لراتبه، وإذا كان غير موظف يتقدم بكشف حسابه.

أهم المستندات تغير تأشيرة العمالة إلى إقامة

عند الذهاب إلى تحويل التأشيرة من تأشيرة زائر إلى تأشيرة مقيم للعمالة الإندونيسية عليك توفير عدة مستندات، منها ما يلي:

صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للكفيل.

نسخة من كارت الأسرة.

نسخة من التأشيرة السابقة.

يجب توفير رقم الحدود.

يتم تصوير أول ورقة من جواز السفر.

موافقة من وزير الداخلية.

في نهاية مقال استقدام العمالة الاندونيسية فقد قدمنا لكم أهم الخطوات التي تتم من أجل استقدام العمالة واستمرارها، كما عرضنا لكم اهم المستندات لتحويل تأشيرة العمال إلى إقامة وتقديمها إلى خدمة الجوازات، فعليك الإسراع لاختيار العمالة التي تناسبك.