الاستعلام عن الوظائف التعليمية 1444 عبر جدارة ومسار

صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية عن وجود عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة، كما صرحت عن موعد انتهاء التقديم على الوظائف وبالفعل تم الانتهاء، وتم الإعلان عن الأشخاص المقبولين في الوظائف، لذلك نحاول أن نساعدك في الاستعلام عن الوظائف التعليمية من خلال سطور المقال القادمة وكل ذلك يتم إلكترونيًا.

الاستعلام عن الوظائف التعليمية

تم الإعلان منذ فترة عن الكثير من الوظائف الخالية التابعة لوزارة التعليم السعودية، وبعد أن إنتهى العديد من الأشخاص التسجيل تم غلق بوابة التقديم ليتم حصر من هم تم قبولهم في الوظائف وذلك للعام الدراسي الجديد 1444، ومن أجل التأكد من الأسماء الذين تم قبولهم في هذه الوظائف قررنا أن نقدم لكم طريقة بسيطة للاستعلام عنهم والتي نعرضها فيما يلي:

من هنا قم بالذهاب إلى للدخول إلى المنصة مسار.

اضغط على إعلان نتائج الوظائف التعليمية.

اكتب البيانات التي سجلت بها من قبل.

انقر على زر الاستعلام عن النتائج ليظهر لك كافة التفاصيل، وما إن تم قبولك بوظيفة أم لا؟.

نتائج الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن حاجتها إلى عدد كبير من الموظفين للعمل بالمنظومة التعليمية في مختلف الوظائف، ومختلف المدارس على مستوى المملكة في العام الدراسي 1444.

والجدير بالذكر أن عدد العمالة التي تحتاجها المدارس وصل إلى 11547 من الذكور والإناث في الكثير من التخصصات.

وبعد إعلان النتائج طلبت الوزارة من الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم باستكمال كافة الشروط والمستندات وذلك حسب اللوائح التي وضعتها الوزارة، وذلك بدءًا من يوم السادس عشر من شهر محرم لعام 1444 إلى اليوم السابع والعشرين من نفس الشهر.

والجدير بالذكر أن الوظائف الخالية كانت في تخصصات التدريس لبعض المواد منها إدارة الأعمال، الرياضة، الفيزياء واللغة الإنجليزية.

في نهاية مقال الاستعلام عن الوظائف التعليمية فقد قدمنا لكم طريقة الاستعلام. عن قبولك في الوظائف الخالية وذلك من خلال خطوات عبر المنصة مسار. كما عرضنا لكم بعض المعلومات التي تخص الوظائف. وعلى من تم قبولهم التوجه لاستكمال بياناتهم فورًا قبل الموعد المذكور.