طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية وطريقة الاستعلام عن النتائج

إن مزاولة بعض المهن في المملكة العربية السعودية يتطلب وجود رخصة مهنية وخاصةً مهنة التدريس، ويمكن لكل العاملين بالمهنة التقديم على استخراجها وفقًا لعدد من الشروط التي وضعتها الوزارة، كما يمكن التسجيل من خلال الإنترنت عبر المنصة أبشر، لذلك نقدم لكل المهتمين بالأمر طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

من أجل تسجيل الأفراد في اختبارات الرخص المهنية عن طريق الإنترنت لا بد من القيام ببعض الخطوات التي نعرضها فيما يلي:

في البداية عليك بالذهاب إلى الرخصة المهنية للوظائف التعليمية ليتم توصيلك بصفحة التسجيل.

اضغط على أيقونة المهن التعليمية، واختار الرخصة.

قم بتسجيل الدخول على حسابك في بوابة النفاذ الوطني.

قم بكتابة معلوماتك لتقوم بتسجيل دخولك عبر منصة أبشر.

تصلك الآن رسالة نصية بها كود؛ فقم بكتابته مضبوطًا.

اختار زر التسجيل من قائمة الاختيارات.

تأكد من بياناتك كاملة وفي حالة التعديل قم بالضغط عليها، ثم اضغط على حفظ.

حدد موقعك ليتم حفظ البيانات.

راجع بياناتك مرة ثانية، ثم انقر على تأكيد.

اختار طريقة دفع سداد الرسوم لتنتقل إلى الصفحة الخاصة بذلك ويتم تسجيلك في الاختبارات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للخريجين

بعد التقديم على اختبارات الرخصة المهنية عليك بالاستعلام عن نتائج الرخصة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الذي سجلت به من قبل والمشار إليه في الأعلى.

قم بالذهاب على تسجيل الدخول واكتب بياناتك.

اذهب على كلمة نتائج.

اضغط على الاختيار اختبار رخصة المعلمين.

اختار كلمة عرض واضغط عليها ليظهر لك كافة المعلومات المطلوبة.

الجدير بالذكر تم تحديد مواعيد الاختبارات للحصول على الرخصة المهنية في الحادي عشر من نوفمبر لعام 2022 وذلك للاختبارات التربوية، أما التخصصات

فسيكون الموعد في الحادي والعشرين من شهر يناير القادم.

في نهاية مقال طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية فقد عرضنا لكم خطوات التسجيل عبر أبشر، كما قدمنا لكم طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال بعض الخطوات، كما قمنا بإخباركم بالمواعيد المحددة للاختبارات التربوية والتخصصية، فعليكم التسجيل لتحديد موعد.