شروط العمالة الاندونيسية ومتى يبدأ الاستقدام

أتاحت وزارة العمل بالمملكة السعودية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وذلك وفقًا لعدد من الشروط الهامة التي وضعتها الوزارة؛ وذلك من أجل تسهيل اختيار العمالة وحفظًا لحق الطرفين، ويتم استقدام العمالة بعد طلب ذلك من أحد المكاتب المتخصصة في ذلك، لذلك نقدم لكم من خلال المقال أهم شروط العمالة الاندونيسية التي وضعتها الوزارة.

شروط العمالة الاندونيسية

بعد أن وقعت وزارة العمل اتفاقية من أجل استقدام العمالة المنزلية وضعت عدد من الشروط التي نقدمها لكم فيما يلي:

أن يكون المتقدم عمره لايقل عن أربع وعشرين عامًا.

على مقدم طلب الاستقدام أن يطلب عمالة منزلية إندونيسية من نفس جنسه؛ إلا في حالة مهنة سائق لأنثى.

سداد الرسوم الخاصة بتأشيرة العمل والبالغ قدرها ألفين ومائة وسبعة وخمسون ريالًا.

تسجيل حساب على منصة أبشر لأنها المنصة التي يقدم عليها طلب الاستقدام.

سداد كافة المخالفات الخاصة بمقدم الطلب.

هذا ويتم عمل ثلاثة نسخات من عقد الاستقدام لضمان حقوق كافة الأطراف حيث يأخذ المستقدم ومقدم الطلب والشركة كلًا منهم نسخة من العقد.

أهم مكاتب استقدام إندونيسيا

يوجد في المملكة العربية السعودية عدد من المكاتب التي يمكنك تقديم طلب الاستقدام، منها مايلي:

مكتب الصويدر.

الصدارة للاستقدام.

السفير للاستقدام.

مكتب النجم.

مكتب حريملاء.

عبداللطيف للاستقدام.

متى يبدأ الاستقدام من إندونيسيا

إن توقيع اتفاقية الاستقدام كان أمرًا هامًا وهو بداية تنفيذ استقدام العمالة؛ إلا أن الاستقدام سيكون في غضون الشهر القادم، كما أوضح سفير السعودية بإندونيسيا وذلك للعمل على تحديث الأعمال الفنية الخاصة بالاستقدام ولتسهيل الأمر على مقدم طلب الاستقدام.

والجدير بالذكر أن توقيع اتفاقية الاستقدام كانت في جزيرة بالي بحضور كلًا من فريق الوزارة الفني وأعضاء وزارة الخارجية تحت رعاية الدكتور عدنان ممثل وزارة العمل وهو وكيل الوزارة.

في نهاية مقال شروط العمالة الاندونيسية فقد قدمنا لكم أهم الشروط الواجب توافرها لإتمام الاستقدام، كما قدمنا لكم أهم المكاتب التي يمكن تقديم الاستقدام من خلالها، وعرضنا السؤال متى يبدأ الاستقدام من إندونيسيا وأجبنا على السؤال أنه في غضون الشهر القادم.