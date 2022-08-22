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عمر شويل - جدة تصدر سؤال كيف اطلع العنوان الوطني من توكلنا عمليات البحث من جانب العديد من المواطنين، فالعنوان الوطني سيسهل الكثير من الأعباء، حتى يتم تسهيل كافة الخدمات الحكومية، فهناك طريقة مميزة وبسيطة تسهل على كل المواطنين استخراجه عبر توكلنا، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

كيف اطلع العنوان الوطني من توكلنا

إن تطبيق توكلنا يعمل على توفير خدمة مميزة لمستعمليه، وهي إمكانية استخراج العنوان الوطني بكل سهولة، وإليكم خطوات استخراجه من التطبيق بهذا الشكل الآتي:

يقوم المتقدم بالحصول على تطبيق توكلنا، حتى يقوم بتسجيل دخوله عبر التطبيق أو يمكن عبر موقع توكلنا الرسمي.

وبعدها يقوم بالذهاب على أيقونة العنوان الوطني والتي تظهر داخل قائمة لوحة البيانات.

وبشكل مباشر سيعرض أمامه كافة العناوين المسجلة في البريد السعودي.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة العنوان الوطني، وسيظهر أمامه كافة البيانات الخاصة بكل عنوان.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة العنوان المحدد له، وستعرض كافة البيانات الخاصة بالعنوان، والتي تتمثل في رقم المبنى، واسم الشارع، واسم الحي، ورقم الوحدة، والرمز الإضافي، وبذلك تتم عملية استخراج العنوان بالشكل المطلوب.

تطبيق توكلنا

يمكنكم الحصول على تطبيق توكلنا عبر أنظمة الهواتف المختلفة سواء الهاتف كان يعمل بنظام الأندرويد أو نظام الآي أو إس للهواتف الأيفون وأيضاً نظام هاواوي، وذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على راحة مواطنيها وعمل جميع الخدمات بشكل إلكتروني سهل وسريع لجميع المواطنين، على اختلاف أنواع أجهزتهم.

فالتطبيق يعتبر أسهل طريقة لاستخراج أو تغيير العنوان الوطني، كما يمكن الحصول على التطبيق بكل سهولة وذلك عبر الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة توكلنا.

كيف اعرف العنوان الوطني الخاص بي

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم إجابة سؤال كيف اطلع العنوان الوطني من توكلنا بشكل مفصل، والذي كان يشغل بال الكثير من الناس، نظرًا لاحتياج الحكومة بأن يكون هناك لكل مواطن عنوان وطني خاص به، حتى تصل إلى هدفها، وهو وجود بصمة جغرافية للمملكة العربية السعودية خلال الأعوام القادمة.