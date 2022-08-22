وزارة الخارجية استعلام عن تأشيرة برقم الطلب ورقم الجواز عبر visa.mofa.gov.sa

إذا كنت تريد معرفة معلومات وتفاصيل عن وزارة الخارجية استعلام عن تأشيرة فنحن سنقدم لك في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع، وباختصار فإن وزارة الخارجية عملت على تسهيل إجراءات التأشيرة بشكل كبير على الإنترنت ويمكنك الآن أن تحصل عليها بكل سهولة وفي وقت قصير سواء كنت تريد زيارة إلى المملكة بمفردك أو مع العائلة، وفي الفقرات القادمة سوف نعرفك على أهم المعلومات والإجراءات المطلوبة.

وزارة الخارجية استعلام عن تأشيرة

الآن يمكنك الاستعلام عن تأشيرتك بشكل إلكتروني من خلال الإنترنت، فقط سوف تحتاج إلى معرفة الخطوات المطلوبة لهذا الإجراء من أجل تنفيذها بشكل صحيح، وهذه الخطوات تكون:

نقوم أولاً بالدخول إلى منصة التأشيرات ثم بعدها تدخل على الرابط الخاص بالاستعلام عن التأشيرة الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية السعودية.

بعد أن دخلت على الرابط عليك أن تختار بعدها خدمة الاستعلام عن التأشيرة.

في الخطوة التالية سوف يُطلب في رقم الطلب وعليك أن تقوم بإدخاله بشكل صحيح.

تقوم بعد ذلك بكتابة رقم جواز السفر الخاص بك.

تقوم بعد ذلك بكتابة رقم جواز السفر الخاص بك. سيكون أمامك رمز تحقق مكون من عدة أرقام وعليك أن تقوم بإدخال هذا الرمز مرة أخرى.

قم بالضغط على كلمة “استعلام” وسوف يظهر لك بعدها التأشيرة الخاصة بك.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز

من الممكن أن تقوم بالاستعلام عن تأشيرة وزارة الخارجية السعودية من خلال رقم الجواز الخاص بك فقط، والخطوات تكون كالتالي:

تعود مرة أخرى إلى منصة تأشيرات وزارة الخارجية السعودية.

تختار مرة أخرى الخدمة الخاصة بالاستعلام عن تأشيرة.

قم بكتابة رقم الطلب الخاص بك.

في الخطوة التي تليها عليك أن تقوم بإدخال رقم جواز السفر.

قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة.

الضغط على كلمة استعلام.

ستظهر أمامك في الخطوة التالية تأشيرة وزارة الخارجية التي تريدها.

أنت الآن تكون تعرفت على كل المعلومات والإجراءات المطلوبة بخصوص وزارة الخارجية استعلام عن تأشيرة بشكل سهل وسريع، فبعد ذلك لن تضطر إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية أو الوقوف في الكوافير الطويلة، فكل شيء أصبح إلكتروني وفي متناول يديك.