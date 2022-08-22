بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر وشروط الحصول على قرض من البنك

في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها العديد من البلاد العربية يبحث البعض عن العمل الحر؛ إلا أن البعض لا يمتلك رأس المال الذي يساعد على تمويل هذه الأعمال الحرة؛ لذا قرر بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر من خلال إعطاء القروض بالمبلغ الذي يناسب كافة المهن، ولكن ذلك في ظل توافر بعض الشروط التي وضعها البنك.

بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر

أتاح بنك التنمية لعدد كبير من الأشخاص الذين يودون العمل بالمشاريع الحرة التمويل، وذلك لعدة أهداف منها ما يلي:

العمل على تشجيع العمل الحر، وتحقيق المرونة في الأعمال المختلفة.

كما يساعد على تحسين الأوضاع المالية لعدد كبير من الأشخاص، والعمل على تحسين الحالة المعيشية لهم.

أيضا العمل على زيادة الدخل للمواطنين محدودي الدخل.

علاوة على ذلك تخفيض نسبة الائتمان الغير رسمي.

تخفيض نسبة الائتمان الغير رسمي. بينما يساعد على التقليل من نسبة البطالة في البلاد.

من هم المستهدفون للتمويل من بنك التنمية؟

يستهدف بنك التنمية عدد كبير من الأشخاص سواء ذكور أو إناث، وذلك على النحو التالي:

الأشخاص الذين يحصلون على راتب أقل من 14 ألف ريال العاملين بالقطاع الخاص.

أيضا الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل خاص بهم.

من هم ليس لديهم أي تمويل من أي جهة أخرى.

شروط بنك التنمية الاجتماعية العمل الحر

من أجل الحصول على مبلغ التمويل من البنك الذي يصل من التمويل المباشر إلى أربعين ألف ريال، ومن التمويل الغير مباشر إلى خمسين ألف لابد من تقديم عدد من المتطلبات، منها ما يلي:

صورة من الهوية الوطنية للمتقدم على التمويل.

إثبات للعنوان الوطني الخاص بالمتقدم.

وجود رقم حساب أيبان في أحد المصارف التابعة للبنك.

التسجيل في المنصة أبشر برقم الجوال الخاص بالعميل.

شهادة إثبات أن الشخص يعمل عملًا حرًا.

لتمويل أعمال المركبات النقل لابد من وجود رخصة قيادة سارية.

في نهاية مقال بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر فقد قدمنا لكم أهم الأهداف التي يريد البنك تحقيقها، كما عرضنا الفئات المستهدفة للتقديم على التمويل، وأخيرًا عرضنا أهم الأوراق والمستندات الواجب تقديمها للبنك من أجل الحصول على التمويل.