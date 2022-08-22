وزارة الخارجية تمديد تأشيرة العودة وشروط التمديد عبر visa.mofa.gov.sa

بالطبع نعلم أن التأشيرة تحمل عدد أيام محدد، وبعدها على الشخص أن يغادر البلاد على الفور، ولذلك يتساءل البعض عن موقع وزارة الخارجية تمديد تأشيرة العودة، وما هي الإجراءات، والخطوات التي يجب اتباعها للقيام بهذا الأمر في أسرع وقت ممكن، ونحن نبشركم بأن الأمر لا يحتاج إلى كل ذلك الذعر، فتابع هذا المقال، وستحصل على إجابة تساؤلك على وجه السرعة.

وزارة الخارجية تمديد تأشيرة العودة

ما هي تأشيرة تمديد العودة، ولمن الأحقية في طلبها، والحصول عليها؟ كل هذا ستجدونه في السطور التالية.

هي عبارة عن خدمة تقدم للمواطن، فتتيح له التمديد في عودته لبلاده، وهذا لمن انتهت مدة تأشيرته بالفعل، وذلك لمكفوله.

كما أنه يمكن طلبها لتمديد مدة زيارة العوائل للأشخاص المقيمين بالأراضي السعودية.

وكذلك تطلب من أجل تمديد المدة الخاصة بالعودة من قبل الحكومة لأحد الأشخاص الموظفين لديها، والتي تكون تأشيرة العودة الخاصة بهم منتهية بالفعل.

كما أن المؤسسات تطلبها لتمديد العودة الخاصة بشخص من المنسوبين إليها، والتي انتهت تأشيرتهم.

المنظمات التي لا تكون تابعة للحكومة تطلبها أيضًا للتمديد لشخص مكفول من قبلها.

ويجب العلم أن الوقت اللازم لكي يتم تنفيذ هذه الخدمة هو حوالي 3 أيام فقط.

ويجب العلم أن الوقت اللازم لكي يتم تنفيذ هذه الخدمة هو حوالي 3 أيام فقط. ولكن هناك بعض الحالات التي يتأخر لها التنفيذ الخاص بالطلب، وهذا يكون بناءً على القيام بالعديد من الإجراءات بشكل إضافي.

شروط تمديد التأشيرة

إليكم الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لكي تتمكنوا من الحصول على تمديد لتأشيرة العودة.

يشترط أن تكون مدة بقاء الشخص خارج حدود المملكة العربية السعودية تعدت مدة ال 7 شهور، وذلك ينطبق على الأشخاص المقيمين من أجل العمل.

أما المدة الخاصة ببقاء الزوجة، بالإضافة إلى الأولاد، فتكون حوالي 13 شهر، فإذا

لم يتم تعدي تلك المدة، فالطلب يتم تقديمه بشكل مباشر للسفارة المختصة.

يشترط ملء النموذج بشكل إلكتروني من خلال الموقع التابع للخدمات الخاصة

بالتأشيرات الإلكترونية التابعة إلى وزارة الخارجية، والتصديق يتم بشكل إلكتروني من قبل جهة العمل.

أن تكون الإقامة الخاصة بك ما زالت سارية، والخاصة بالشخص المعني.

يمكن طلب تمديد تأشيرة العودة – منصة التأشيرات – وزارة الخارجية

هذا هو الأمر يا أعزائي، فهو أبسط ما يكون، فوزارة الخارجية تمديد تأشيرة العودة تتطلب منك فقط الالتزام بما هو مطلوب ليس إلا.