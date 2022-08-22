رسوم تجديد الإقامة بالمملكة السعودية 1444 وخطوات التجديد عبر أبشر

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية للوافدين والمقيمين بالمملكة السعودية، حيث أنها تختلف من حالة لأخرى، فرسوم التجديد للعمالة المنزلية تختلف عن رسوم أفراد الأسرة، وأعلنت الجوازات خدمة تجديد الإقامة خلال منصة أبشر إلكترونيا من أجل تسهيل الخدمة على المواطن والمقيم، والخدمة متاحة لكل من يراعي شروط تجديد الإقامة، ومن أبرز الشروط سداد الرسوم وعدم وجود مخالفات مرورية على المستفيد من الخدمة.

رسوم تجديد الإقامة

يستطيع الوافد الإقامة بحرية داخل المملكة السعودية، بعد سداد رسوم تجديد الإقامة، حيث أن بطاقة الإقامة بمكانة هوية المقيم، التي تمكنه من الإقامة بشكل قانوني داخل المملكة، وتمنع عنه الغرامات والعقوبات المقررة على عدم تجديد الإقامة المنتهية، وأعلنت مديرية الجوازات عن الرسوم المقررة وهي كالتالي:

رسوم التجديد للعمالة المنزلية 600 ريال.

ورسوم تجديد إقامة من بلغ السن القانوني من أفراد الأسرة 500 ريال.

تجديد إقامة عمالة الشركات قيمتها حوالي 650 ريال.

يتم تجديد إقامة الطلبة حاملي تأشيرة الدراسة مجانا.

طريقة تسديد رسوم الإقامة

يتمكن كل مواطن أو مقيم من سداد رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية ولأفراد الأسرة وعمالة الشركات بكل سهولة، ولم يتطلب الأمر زيارة المكاتب الحكومية، ولكن عن طريق اتباع بعض الخطوات الإلكترونية لتطبيقات البنوك يتم سداد رسوم التجديد، سواء عن طريق مصرف الراجحي أو البنك الأهلي وأيضا بالنسبة للبنك السعودي.

خطوات تجديد الإقامة عبر أبشر

تتيح منصة أبشر تجديد الإقامة لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية المسجلين في الحساب الخاص للمواطن أو المقيم، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى رابط منصة أبشر

ثم اختر أبشر أفراد.

قم بتعبئة حقول تسجيل الدخول إلى أبشر.

من قائمة الخدمات الإلكترونية قم باختيار خدمات أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية.

ثم قم بالضغط على تجديد الإقامة.

ثم اضغط على أيقونة التالي بعدأن تطلع على تعليمات الخدمة.

قن بتحديد العامل أو المرافق المراد تجديد إقامته.

قم باختيار المدة ثم سجل البيانات واضغط على كلمة تجديد.

شروط تجديد الإقامة