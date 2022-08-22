وظائف وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية 1444وخطوات وشروط التقديم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عن وجود مجموعة من الوظائف في مختلف المحافظات، كما يمكن التقديم على الوظائف عن طريق البوابة الالكترونية وفقا لعدة شروط تم تحديدها في المنصة، وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن التقديم يستمر حتى يوم 29 محرم 1444، وسنقدم لكم في هذا المقال شروط وطريقة التقديم لتلك الوظائف.

شروط تقديم وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن عدة شروط عامة للتقديم على الوظائف التي تم الأعلان عنها، وهي شروط عامة للتقديم وشروط للمؤهل العلمي كالتالي:

الشروط العامة للتقديم

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يجب ألا يكون المتقدم محكوم عليه بإدانة في قضايا جرائم، أو أفعال مخلة بالشرف.

يشترط ألا يكون المتقدم مفصول من وظيفة حكومية بواسطة إجراء نظامي.

يجب أن يجتاز المتقدم إجراءات القبول.

يجب إدخال البيانات عن طريق البوابة الالكترونية بدقة، وسيتم استبعاد كل مترشح لا تتطابق بياناته عند التسجيل.

يجب ألا يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية.

شروط المؤهل العلمي

الدعوة لحملة البكالوريوس.

الأئمة من حملة الثانوية العامة وثلاث أجزاء من القرآن.

مؤذنين لحملة الثانوية العامة وثلاث أجزاء من القرآن.

حارس أمن لحملة الثانوية العامة.

وظائف مراقبين للثانوية عامة.

خطوات التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن خطوات التقديم على الوظائف المعلن عنها، وفقا للشروط المعلنة عن طريق الخطوات التالية: