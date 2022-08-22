نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية رابط برقم اللوحة ورقم الهوية ورقم الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية رابط رسمي ومباشر، واحدة من أهم الخدمات، المقدمة من جانب وزارة الداخلية السعودية، والمديرية العامة للمرور السعودي، وذلك للمستفيدين من الخدمات المقدمة من خلالهما، من المواطنين والمقيمين، داخل المملكة العربية السعودية، وهي خدمة إلكترونية بالكامل، تمكنك كمستفيد من معرفة، عدد ونوع المخالفات المرورية التي وقعت عليك، ويمكنك إتمام تلك الخدمة من خلال منصة أبشر الرسمية الإلكترونية، وتوفر وزارة الداخلية السعودية، أكثر من طريقة من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إمكانية استعلام مخالفات المرور برقم الهوية، وكذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، وأيضًا الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الجوال، كما يمكنك الاستغناء عن تسجيل الدخول إلى أبشر، وعمل الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر، أو يمكنك الاتصال بوزارة الداخلية مباشرة، من خلال رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كيف أستعلم عن المخالفات المرورية برقم اللوحة؟

يمكنك الآن إجراء الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية، سواء مخالفاتك الشخصية أو الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر، عن طريق إجراء الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة. وذلك من خلال وزارة الداخلية الاستعلام عن المخالفات المرورية. فقط اتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة أبشر الإلكترونية الرسمية أولا. وعقب ذلك اختر الاستعلامات الإلكترونية. واختر بعد ذلك خدمات المرور. يلي ذلك اختيار استعلام المخالفات المرورية. وبعد ذلك أدخل رقم لوحة المركبة الخاصة بك. وأخيرًا أدخل رمز التحقق. وبعدها انقر على كلمة استعلام، وسوف تظهر لك كافة تفاصيل المخالفات.

تعرّف على خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة بكل سهولة عبر حسابك في منصة أبشر https://t.co/SNpBew6YZq pic.twitter.com/rin59gIfKh — أبشر (@Absher) تعرّف على خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة بكل سهولة عبر حسابك في منصة أبشر https://t.co/SNpBew6YZq pic.twitter.com/rin59gIfKh — أبشر (@Absher) February 24, 2021

كيف أعرف مخالفات المرور برقم الهوية؟

ليست المخالفات المرورية فقط، بل يمكنك أيضًا عن طريق أبشر القيام بالخدمات التالية؛ طريقة إسقاط السيارة التالفة، والاستعلام عن مركبة برقم اللوحة، وأيضًا نقل ملكية السيارة إلكترونيا. فإذا أردت معرفة مخالفاتك المرورية برقم الهوية، يمكنك اتباع الطريقة التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. وعقب ذلك انتقل بالنقر على خانة الاستعلامات الإلكترونية. وبعدها اختر خدمات المرور. وبعد ذلك قم بالنقر على الاستعلام عن المخالفات المرورية. وعقب ذلك سجل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك. وسجل رمز التحقق. وأخيرًا انقر على كلمة استعلام.

الاعتراض على المخالفات المرورية بالصور

يمكنك الآن التعرف على خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية بالصور. وذلك كما يلي:

كيف الاستفسار عن المخالفات؟

تعد أسهل طريقة للاستعلام عن المخالفات بدون أبشر، هي الطريقة التالية:

قم بالدخول أولا رابط موقع منصة إيفاء الوطنية السعودية. وبعد الدخول اضغط على خانة أفراد. وبعدها أدخل رقم الهوية. يلي ذلك تسجيل رقم المخالفة. وبعدها انقر على كلمة استعلام.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

إذا أردت الاستعلام عن مخالفاتك المرورية، في المملكة العربية السعودية، برقم المخالفة نفسها. يمكنك ذلك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية بالطريقة التالية:

قم بالدخول إلى رابط بوابة سداد المخالفات المرورية. وبعدها قم بالنقر على الاستعلام برقم المخالفة. وبعد ذلك أضف رقم الحدود. يلي ذلك تسجيل رقم المخالفة المكون من 10 أرقام. وأدخل بعدها الرمز المرئي. وأخيرًا اضغط على كلمة استعلام.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الحدود

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة للزائرين، عن طريق رقم الحدود الخاص بك. وذلك بالخطوات الآتية: