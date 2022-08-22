تعلن وزارة التعليم عن بدء العام الدراسي 1444 هـ وجدول الاجازات في السعودية

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اعتمادها للبدء الدراسي الذي يتم تطبيقه في العام الدراسي 1444، كما حددت كذلك مواعيد الإجازات الرسمية خلال هذا العام الدراسي، سنقدم لكم من خلال هذا المقال أهم التفاصيل الخاصة بموعد بداية العامة الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية. ويبدأ ذلك العام مع غرة شهر صفر القادم ويستمر حتى يوم 4 ذي الحجة 1444 هجرية، يأتي الفصل الدراسي الأول لمدة 13 أسبوع وهي الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة لكل فصل بالتساوى، حيث من المفترض أن ينتهي في 20 ربيع الثاني 1444 هجري. ويحصل الطلاب بعشرة إجازات في العام الدراسي التي قدرت ب 56 يوم في العام،

تعلن وزارة التعليم عن بدء العام الدراسي 1444 وجدول الاجازات في السعودية

قد استعدت وزارة التعليم بشكل كامل لاستقبال العام الدراسي المقبل 1444 هـ- 2023 م، ولقد أكدت وزارة التعليم في السعودية علي أن العام الدراسي الجديد 1444 هـ- 2023 م سوف يطبق فيه نظام الثلاث فصول دراسية، لتكون تلك هي المرة الثانية علي التوالي التي يتم فيها تطبيق ذلك النظام التعليمي.

موعد بداية الدراسة في السعودية 1444 هـ

يبدأ العام الدراسي في 1 صفر 1444 والذي يوافق 28/ 8/2022.

وسوف يتم انتهاء الفصل الدراسي الأول في يوم 24/11/2022 والذي يوافق 30 ربيع الأخر 1444.

على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 4/12/2022 ــ 10 جماد الأول 1444.

وسوف تكون بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثالث في يوم الاحد 12/3/2023 ــ 20 شعبان 1444.

جدول الإجازات المطولة 1444 هـ- 2023 م في السعودية، موضح إليكم كالتالي:-