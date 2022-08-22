نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلن وزارة التعليم عن بدء العام الدراسي 1444 هـ وجدول الاجازات في السعودية في المقال التالي
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اعتمادها للبدء الدراسي الذي يتم تطبيقه في العام الدراسي 1444، كما حددت كذلك مواعيد الإجازات الرسمية خلال هذا العام الدراسي، سنقدم لكم من خلال هذا المقال أهم التفاصيل الخاصة بموعد بداية العامة الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية. ويبدأ ذلك العام مع غرة شهر صفر القادم ويستمر حتى يوم 4 ذي الحجة 1444 هجرية، يأتي الفصل الدراسي الأول لمدة 13 أسبوع وهي الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة لكل فصل بالتساوى، حيث من المفترض أن ينتهي في 20 ربيع الثاني 1444 هجري. ويحصل الطلاب بعشرة إجازات في العام الدراسي التي قدرت ب 56 يوم في العام،
تعلن وزارة التعليم عن بدء العام الدراسي 1444 وجدول الاجازات في السعودية
قد استعدت وزارة التعليم بشكل كامل لاستقبال العام الدراسي المقبل 1444 هـ- 2023 م، ولقد أكدت وزارة التعليم في السعودية علي أن العام الدراسي الجديد 1444 هـ- 2023 م سوف يطبق فيه نظام الثلاث فصول دراسية، لتكون تلك هي المرة الثانية علي التوالي التي يتم فيها تطبيق ذلك النظام التعليمي.
موعد بداية الدراسة في السعودية 1444 هـ
- يبدأ العام الدراسي في 1 صفر 1444 والذي يوافق 28/ 8/2022.
- وسوف يتم انتهاء الفصل الدراسي الأول في يوم 24/11/2022 والذي يوافق 30 ربيع الأخر 1444.
- على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 4/12/2022 ــ 10 جماد الأول 1444.
- وسوف تكون بداية الدراسة بالفصل الدراسي الثالث في يوم الاحد 12/3/2023 ــ 20 شعبان 1444.
جدول الإجازات المطولة 1444 هـ- 2023 م في السعودية، موضح إليكم كالتالي:-
- الفصل الأول: إجازة نهاية أسبوع مطولة: تبدأ يوم ال16 من الشهر الميلادي ال10 للعام 2022، يوم ال20 من الشهر الهجري ال3 للعام 1444.
عطلة انتهاء أسبوع مطولة: تبدأ يوم ال10 من الشهر الميلادي ال11 للعام 2022 م، يوم ال16 من الشهر الهجري ال4 للعام 1444.
- الفصل الثاني : إجازة النهاية الأسبوعية المطولة: تبدأ يوم ال18 من الشهر الميلادي ال12 للعام 2022، يوم ال24 من الشهر الهجري ال5 للعام 1444.
إجازة انتهاء أسبوع مطولة: تبدأ يوم ال15 من الشهر الميلادي ال1 للعام 2023، يوم ال22 من الشهر الهجري ال6 للعام 1444.
- الفصل الثالث : عطلة نهاية أسبوع مطولة أخيرة: تبدأ يوم ال28 من الشهر الميلادي ال5 للعام 2023، ال8 من الشهر الهجري ال11 للعام 1444.
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