نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “steps” رابط تقديم على وزارة الشؤون الاسلامية الوظائف الجديدة 1444 هـ moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تقديم على وزارة الشؤون الاسلامية، حيث زاد البحث عن وظائف المراقبين والدعوة والإرشاد التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي صباح يوم الاحد الموافق 21 أغسطس 2022 ميلادية، وهذا عبر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، حيث تم فتح باب التقديم (التوظيف) منذ ساعات على الوظائف الجديدة للرجال والنساء في الوزارة، وهناك اقبال شديد من قبل الراغبين وخاصة على وظيفة مراقبي المساجد، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الفترة المتاح فيها التسجيل، وكذلك الرابط والطريقة الصحيحة للتسجيل بالوزارة، وكذلك شروط القبول، فتابعوا في ثقفني.

تقديم الشؤون الاسلامية

وقد أعلنت وزارة الشئون الاسلامية في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي منذ ساعات وظائف شاغرة للرجال والنساء، وهذه الوزارة مسئولة عن تعيين الأئمة والمؤذنين في المساجد، والعاملين في مجال الدعوة ومراقبين المساجد كذلك، والوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها كما يلي:

وظيفة إمام مسجد.

مراقب مساجد.

وظيفة مؤذن.

حراس الأمن.

مع العلم أن جميع الوظائف متاح للتقديم عليها من قبل الرجال والنساء، وهذا ما عدا وظيفة إمام المسجد ومؤذن، وهذا واضح وضوحا تاما.

موعد التقديم على وزارة الشؤون الاسلامية

وأعلن الحساب الرسمي عن موعد استقبال طلبات للتقديم على تلك الوظائف في خلال هذه الفترة، حيث إن التقديم سيكون إلكترونيا عبر الدخول إلى الموقع بوزارة الشؤون الاسلامية، وهذا عبر متابعة الخطوات الموجودة في موقع ثقفني والدخول إلى الرابط الذي ننشره لكم بالأسفل، وهذا خلال الفترة التالية:

يبدأ التقديم بدءا من اليوم يوم الاحد الموافق 23 محرم 1444هـ.

يستمر حتى يوم السبت القادم 29 محرم 1444 هـ.

شروط تقديم وزارة الشؤون الاسلاميه

وهناك عدة شروط يجب اتباعها حتى يتم قبولك، وهذه الشروط العامة كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل العمر عن 18 عاما.

أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

التفرغ التام للعمل.

حسن السير والسلوك، والا يكون سبف فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي، أو عليه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

رابط تقديم الشؤون الاسلامية

وفي حالة اذا كنت ترغب في التقديم للوظائف في الأوقاف للجنسين، فما عليك سوى التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وهذا حتى آخر ساعة في يوم السبت القادم، عبر اتباع هذه الخطوات: