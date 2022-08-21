نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مبادرة سند للزواج 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في مبادرة سند للزواج 1444 .. يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن التفاصيل الكاملة لمبادرة ساند والتي أطلقها الأمير محمد بن سلمان آل سعود بن عبد العزيز وذلك للمساعدة في الزواج كمبادرة وطنية سعودية تشارك فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم المساعدات والمنح للمقبلين على الزواج وكذلك عبر تقديم البيانات والطلبات وبعد دراستها يتم مساعدة المستحقين وإذا كانت تتسائل عن الخطوات وطريقة التسجيل وكافة الخطوات فتابع السطور التالية لتجد كل ما تبحث عنه ويخص هذه المبادرة .
التسجيل في مبادرة سند للزواج 1444
والجدير بالذكر أن مبادرة سند أو برنامج الداعم سند من أفضل المبادرات .
التي اعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمواطنين في المملكة العربية السعودية .
دعمًا للراغبين في الزواج دعم مالي أو مادي ومعنوي يتيح لهم اتمام الزواج بكل سهولة.
ويحمل عنهم المصروفات التي لا يقووا على دفعها .
وكذلك حمل الأعباء المعيشية في الفترات مقبلة لهم فيحصلون على الدعم المالي بشكل سنوي.
وذلك عقب اجتياز بعض الخطوات وتحقق كافة الشروط بهم.
شروط التقديم في مبادرة سند للزواج
وبالسنبة للشروط الخاصة بالتسجيل في مبادرة الزواج سند والتي أطلقها الأمير محمد بن سلمان.
- أن يكون الزوج وكذلك الزوجة من أبناء السعودية وجنسيتهم سعودية .
- وألا يقل عمر الزوج عن 21 سنة.
- وكذلك لا يصل عمرهم عن 40 عام .
- وبالنسبة لعمر الزوجة لا تصل إلى 40 عام ولا يقل عن 18 سنة.
- وأن يقوم الزوج بتقديم طلب للحصول على الدعم لمرة واحدة فقط .
- وأن يكون الزوج قد حصل وأنهى مرحلة الثانوية العامة بحد أدنى .
- وألا يمر على تاريخ الزواج سنة قبل التقديم.
- وكذلك بالنسبة للراتب أو الدخل الشهري للفرد لا يتجاوز 4 آلاف ريال سعودي شهريًا .
- بجانب أن لا يزيد المهر الخاص بالزوجة 50 ألف ريال سعودي.
- وأن يجتاز الدورة الخاصة بالوعي المالي بنسبة نجاح 60 % ويتمم الاخبتار .
- وكذلك يحقق نفس الدرجة في الاختبار الخاص بالدورة .
- وأن تكون الأولوية في الاستحقاق لمبلغ الدعم لأبناء الشهداء وكذلك الأيتام وذوي الإعاقة وأصحاب الهمم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التسجيل في مبادرة سند للزواج 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.