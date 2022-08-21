وزارة التعليم توضح عن مواعيد الدراسة للعام الجديد 1444

وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية تستعد في الفترة الأخيرة عن عودة الدراسة، ولذلك أوضحت عن التقويم الدراسي للعام الهجري 1444 للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني بالسعودية، حيث أن نقوم من خلال موقع ثقفني بعرض موعد الفصل الدراسي الأول ابتداء من يوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري 2022م وأضاف إلى ذلك أن الدراسة للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول، حيث أن نوضح الإجازات المقسمة، أما بالنسبة لبداية الفصل الدراسي سوف تكون يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر القادم 2022م ولذلك نعرض الإجازات مقسمة، أجازات الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 21 مارس القادم 2023م ونوضح الإجازات المقسمة .

التقويم الدراسي 1444 :

أيام معدودة على بدء الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد، حيث أن يصل عدد الإجازات في العام الدراسي حوالي 10 إجازات، وهذا بواقع 56 يوماً إجازة، وبناءا على ذلك سوف يتم الإيضاح عن تقسيم التقويم الدراسي للعام الهجري 1444 وهما :

الدراسة للفصل الدراسي الأول. الدراسة للفصل الدراسي الثاني. الفصل الدراسي الثالث .

الإجازات للفصل الدراسي الأول :

إجازة اليوم الوطني وهذا يومي الأربعاء والخميس الموافق 21 و 22 من شهر سبتمبر القادم 2022م . إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين 16 و 17 أكتوبر القادم 2022م . أما بالنسبة لإجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر القادم 2022م . بداية إجازة الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022م .

إجازات الفصل الدراسي الثاني :

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 م . إيضاح إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين الموافق 15 و 16 يناير القادم 2023م . إجازة يومي التأسيس الأربعاء والخميس 22 و 23 فبراير 2023م . بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني، وهذا نهاية دوام الخميس الموافق 2 مارس القادم 2023م .

أجازات الفصل الدراسي الثالث :

بداية إجازة عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 إبريل القادم 2023م . بداية نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين الموافق 28 و 29 مايو القادم 2023م . وإجازة بداية إجازة نهاية العام الدراسي سوف تكون يوم 22 يونيو القادم 2023م .

التقويم الدراسي للمدارس الأجنبية والجامعات الخاصة :

وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أعلنت على أن المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والجامعات والكليات الأهلية أيضاً، حيث أن سوف يتم بدء الدراسة يوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري 2022م حيث أن سوف يتم انتهاء الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 5 يناير القادم 2023م وأضاف إلى ذلك أن سوف يتم بدء الدراسة للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023م حيث أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023م.