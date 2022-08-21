رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 للجنسين (رجال / نساء) بمختلف مناطق المملكة مراقبين، والدعوة، أئمة، مؤذنين

رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 شهدت الساعات الأخيرة إعلان هام جاء من جانب وزارة الشؤون الإسلامية، والتي أعلنت رسميا عن بداية استقبال طلبات التوظيف للكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في عدد من التخصصات، وذلك بناء على بعض الضوابط والشروط التي أكدت عليها، وقد جاءت المسميات الوظيفية التي أعلنت عنها لتضم وظائف مراقبين، والدعوة، وحراس الأمن، وأئمة، ومؤذنين، وقد أشارت كذلك وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن الوظائف المعلن أعلاه متاحة للجنسين للرجال والنساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروط التسجيل والخطوات المتبعة للتسجيل في الوظائف المطروحة.

شروط القبول في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

ومن أهم الشروط التي نوهت عنها وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية للقبول في الوظائف المعلنة ما يلي.

من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس وذلك في تخصص العلوم الشرعية.

يشترط كذلك ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم للقبول في الوظيفة لائقا صحيا.

يجب كذلك أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، كما أنه من الضروري ألا يكون قد سبق له الإدانة في أحد قضايا الشرف أو الأمانة.

يشترط كذلك ألا يكون قد تم فصله من قبل من خدمة بالمملكة لأسباب التأديبية.

يشترط كذلك أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية.

يشترط ألا يكون كذلك يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية.

يتم إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة بمنتهى الدقة والحرص.

رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

ويمكن أن يتم التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية في السعودية إلكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.