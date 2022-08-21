أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وقسط المبلغ علي أقساط مجدولة

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أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ تمويلية يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وأوراق ومستندات بسيطة لاستكمال الطلب ، لقد جاء هذا العرض التمويلي كواحد من أهم العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا العرض للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها.
أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب
تمويل سريع وفورى بمبالغ مالية كبيرة بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن يحصل عليها العميل عن طريق إجراءات سريعة وسهلة لتنفيذ الطلب بالإضافة إلى تسهيلات في السداد عديدة ومتنوعة تناسب جميع العملاء في المملكة من موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة.
تعرف على مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل
- قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتوفير العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب منتج التمويل الشخصي المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة.
- هذا المنتج التمويلي تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.
- تتيح شركة البيت الأهلي للتمويل للعميل إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من قرض شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.
- وفرت الشركة العديد من خيارات السداد والتي يمكن أن يستفيد بها العميل في سداد مبلغ القرض .
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل بأقل راتب.
- فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.
- يتميز هذا المنتج بإجراءاته السريعة والسهلة لاستكمال الطلب.
- المواطنون العاملون لحسابهم الخاص يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج المتاح لقطاع الأفراد من شركة البيت الأهلي للتمويل.
- وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل رابط إلكتروني رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت يستطيع العميل من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت خلال مدة التمويل.
- يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي موافقة سريعة وفورية على طلب تمويل شركة البيت الأهلي لقطاع الأفراد بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
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