أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وقسط المبلغ علي أقساط مجدولة

أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ تمويلية يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وأوراق ومستندات بسيطة لاستكمال الطلب ، لقد جاء هذا العرض التمويلي كواحد من أهم العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا العرض للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها.

أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

تمويل سريع وفورى بمبالغ مالية كبيرة بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن يحصل عليها العميل عن طريق إجراءات سريعة وسهلة لتنفيذ الطلب بالإضافة إلى تسهيلات في السداد عديدة ومتنوعة تناسب جميع العملاء في المملكة من موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة.

تعرف على مزايا منتج التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل