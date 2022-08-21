نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل والتفعيل في ابشر وإنشاء حساب بالخطوات الكاملة ومعرفه اجراءات التفعيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل والتفعيل في ابشر من اهم واكثر الخدمات التي يحصل عليها المستفيدين من المنصة. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام. وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان أيضا عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المستفيدين الكترونيا. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه الموافقة علي نقل تابع الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه اثبات سكن العماله المنزلية عبر منصه السكن الجماعي بالخطوات وتعرف علي الشروط. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه حالات و اجراءات التسجيل بالمنصة كما تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح خطوات التسجيل الصحيحة من الموقع الرسمي وإنشاء حساب وكيفيه تفعيله أيضا بعد إنشائه من خلال المقالة الأتية.

التسجيل والتفعيل في ابشر

أعلنت منصه ابشر عن كيفيه إنشاء حساب الكتروني لديها والذي يمكنك من الاستفادة من 330 خدمه إلكترونية تقدم من خلالها. كما يمكنك أيضا الاستفادة بعد التسجيل من خدمات التوظيف وخدمات المرور وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري التي يتم أضافتها بشكل مستمر إلي المنصة.

إنشاء حساب في منصه ابشر

كما أعلنت أيضا المنصة عن الخطوات الكاملة لكيفيه التسجيل والتفعيل في ابشر. والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :

دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ابشر الإلكترونية. اختيار تسجيل مستخدم جديد. إدخال جميع المعلومات المطلوبة منك ويجب أن تكون صحيحه. وبعدها يتم التسجيل في المنصة بنجاح

بعد هذا الأجراء يجب عليك تفعيل الحساب من خلال زياره أجهزة الخدمه الذاتية أو عن طريق الحساب البنكي أو موظفي التفعيل بجوازات أو الأحوال المدنية. وبعد هذه الخطوة يتم اتباع الخطوات الأتية لإتمام عمليه التفعيل.