رسم دخول حديقة النهضة الرياض للعوائل وأهم الأنشطة الممتعة بالمنتزة

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عمر شويل - جدة رسم دخول حديقة النهضة الرياض ، تعد حديقة النهضة الرياض من الحدائق المميزة ذات المساحة الهائلة والتي تتعدد بها الأنشطة التي يسعد بها الكثير من زوار الحديقة، تبلغ مساحة الحديقة 30 مليون متر مربع وتشمل المساحات الخضراء والمطاعم والمقاهي والكثير من المميزات التي تجعل حديقة النهضة على رأس قائمة أفضل وأشهر حدائق بالرياض والمملكة السعودية كافة، كما تتعدد ألعاب الأطفال بالحديقة والتي تجعل المكان مليء بالمتعة والرفاهية.

أهم الأنشطة بحديقة النهضة بالرياض

يعد البحث عن الهدوء من أهم متطلبات الأشخاص بالمملكة العربية السعودية لهذا نجد حديقة النهضة أفضل مقصد لهم إذ تتمتع بالهدوء والسكينة، وتتعدد الأنشطة داخل الحديقة لتشمل ما يلي:

يوجد بالحديقة فعاليات ثقافية مميزة إذ تقام بها المسرحيات الهادفة التي تستهدف الأطفال.

تتميز بوجود مطاعم شهيرة تقدم أكلات متنوعة مميزة من مختلف أنحاء العالم، هذا إلى جانب المقاهي التي تتواجد بالمكان وتقدم أفضل أنواع المشروبات وبأسعار مثالية.

يوجد ملاهي للأطفال تشمل الكثير من الألعاب والمراجيح وبالتالي فهي مكان مميز للأطفال والبالغين أيضا.

يوجد ساحات كبيرة لممارسة رياضة المشي والركض أيضا.

تتمتع الحديقة بوجود أماكن للجلوس والراحة ومساحات خضراء كبيرة للتمتع بالمناظر الجميلة والهدوء.

أين تقع حديقة النهضة بالرياض

تعتبر حديقة النهضة من أهم معالم الرياض السياحية وتقع بحي جرير بقلب شارع النهضة، يسهل الوصول إليها إذ أن هناك العديد من المواصلات التي تصل لها، لا يتطلب حجز تذاكر قبل الذهاب للحديقة إذ أنها تعد من الحدائق العامة التي يسمح بالدخول إليها في أي وقت على مدار اليوم، وتتميز الحديقة بموقعها الفريدة إلى جانب مساحتها التي تسع إلى عدد كبير من الزوار، كما أن الحديقة مناسبة لمختلف الفئات العمرية حيث يمكن الاستمتاع فيها للمسنين والأطفال أيضا والبالغين، ويمك قضاء يوم ممتع بها وتناول وجبات من المطاعم المتوافرة والتي تعد أسعارها مناسبة للجميع.

أسعار تذاكر حديقة النهضة الرياض

تتميز الحديقة بأن دخولها مجاني وتتمثل مواعيد الحديقة على مدار 24 ساعة يوميا يسمح بالدخول للأشخاص في أي وقت، كما أن أسعار الألعاب بالداخل مناسب وأيضا أسعار الهدايا التي تباع في المتاجر يعد مثالي جدا، وبالتالي فإن الزوار يقصدون الحديقة في العطلات أو الأيام العادية للاستمتاع بالأجواء المثالية والتنزه مع أفراد العائلة أو الأصدقاء، ولا شك في أن حديقة النهضة تتمتع بالأمان كما أن العاملين بها يتمتعون بالذوق الرفيع والمعاملة الحسنة للزوار.