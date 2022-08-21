رابط وظائف وزارة الشؤون الاسلامية 1444 والوظائف المتاحة للرجال والنساء

وظائف وزارة الشؤون الاسلامية التي تم الإعلان عنها مؤخرا إليكم ما هي، حيث تم الإعلان عن وظائف الشؤون الاسلامية من فئة الرجال والنساء، حيث يحبذ الكثير من كلا الجنسين الالتحاق بوظائف وزارة الشؤون الإسلامية لما تمنحه لحاملها من قيم دينية ومجتمعية فريدة من نوعها، وقد اتى ذلك مع إعلان الوزارة عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف المتاحة لديها للرجال والنساء مما جعل الكثيرون يسعون لمعرفة رابط وظائف وزارة الشؤون الاسلامية من أجل التقديم على الوظائف بشكل سليم، ولذلك نحن نسلط الضوء عبر هذا المقال عما يخص وظائف الشؤون الاسلامية، كيفية التقديم من أجلها.

وزارة الشؤون الاسلامية للإرشاد والدعوة

أقيمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمقتضى المرسوم الملكي رقم أ/3 والذي صدر في 20 محرم 1414هـ، وتتولى الوزارة مهمة بالإشراف على جميع الأمور التي تختص بالأوقاف الخيرية وتنمية ممتلكاتها، وبجميع أمور المساجد والمصليات، كما تشرف بشكل عام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكذلك صب الاهتمام على المراكز الإسلامية في الخارج، بالمشاركة مع الهيئات والمؤسسات الإسلامية، وترسيخ جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز العمل الإسلامي.

وظائف الشؤون الاسلامية 1444 المطلوبة

وقد صرحت هيئة التوظيف التي تتبع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشكل رسمي عن توفر عدد من الوظائف المتاحة لمن تتوافر فيهم شروط التقديم، وجاءت تلك الوظائف على النحو التالي:

وظيفة إمام مسجد وهي متاحة للرجال فقط.

وظيفة مؤذن وهي متوفرة للرجال فقط.

وظيفة مراقبة مسجد بنظام التعاقد وهذه الوظيفة متاحة للرجال والنساء على حد سواء

وظيفة حارس أمن وتعتبر هذه الوظيفة متاحة للرجال والنساء على حد سواء.

رابط وظائف وزارة الشؤون الاسلامية 1444

يستطيع أي شخص التقدم لوظائف وزارة الشؤون الاسلامية المطلقة مؤخرا، عبر اتباع الخطوات الموضحة أدناه: