نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء استقدام العمالة المنزلية البوروندية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقدام العمالة المنزلية البوروندية قد وافق عليها مجلس الوزراء السعودي بحسب ما تم توقيعه من اتفاقية من بين حكومة الدولتين، وكان على رأس الاجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك بن سلمان بن آل عبد العزيز آل سعود.

موافقة مجلس الشورى على توظيف العمالة المنزلية البوروندية

حيث قامت مجموعة من أعضاء مجلس الشوري بتقديم طلب يجعل كل البنوك والشركات من مختلف الجهات الحكومية تقوم باستخدام الرقم المجاني الموحد 800 للرد من قبل خدمة العملاء.

بالإضافة إلى توفير قنوات مخصصة للغات المقيمين بالمملكة من المتحدثين بغير العربية.

أهداف استقدام العمالة من بوروندي إلى المملكة العربية السعودية

إن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية البوروندية منصة التأشيرات إلى المملكة العربية السعودية لها مجموعة من الأهداف الواضحة والمحددة وهي كما يلي:

تعزيز التعاون الدولي بين البلدين في مجال العمل والاقتصاد.

كما تهدف إلى العمل بالمهن التي يتم تحديدها بشكل نظامي في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى الاهتمام بالمحافظة على حقوق الطرفين من أصحاب العمل والعمالة أيضًا.

مع الحرص الدائم على تنظيم كافة العلاقات التعاقدية بين البلدين.

إلى جانب تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بتطبيق نظام القبول عند الطرفين.

من أجل توظيف وإرسال وعودة العمالة المنزلية البوروندية للعمل مرة أخرى في المملكة العربية السعودية.

وذلك باتباع كافة القوانين اللازمة التي يحددها القانون واللوائح.

توقيع اتفاقيات استقدام العمالة البوروندية

في شهر أكتوبر الماضي قد تم بالفعل توقيع اتفاقية بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة المهندس أحمد بن سلمان الراجحي، ووزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو.

كما أن الاتفاقية قد حضرها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كذلك حضر الاجتماع عبد المجيد الرشودي وكيل شرون العمل.

أيضًا قد حضر الاجتماع الدكتور عدنان النعيم وكيل الشؤون الدولية.

أما من الناحية البوروندية فقد حضر مساعد وزير العمل والتوظيف أدولف بانيكوا.

أيضًا حضرت دوميتيل نديكوريو مديرة التوظيف.

ونهايو جاك يعقوب سفير بوروندي في الرياض.

كما أن وزير الموارد البشرية قد اهتم بتوضيح أن الاتفاقية تم توقيعها من ضمن خطط الوزارة.

لتوطيد العلاقات التكاملية والشراكات الاستراتيجية على المستويات الدولية في كل كل الوزارات والقطاعات التي تقوم بتقديم مختلف الخدمات.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن العمالة المنزلية البوروندية، وقد ذكرنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بتوقيع اتفاقية الاستقدام.