نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اقدم على قروض وزارة الاسكان لمستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اقدم على قروض وزارة الاسكان وأيضًا كم مبلغ قرض الإسكان الذي يمكن الحصول عليه وما هي المعايير التي على أساسها يتم الحصول على المبلغ الخاص بالدعم، فقد أصبح التقديم على قرض سكني متوفر للجميع إلكترونيًا في نظام الدعم السكني الجديد ويمكن التأكد من استحقاق سكني برقم الهوية الوطنية للحصول على برامج الدعم السكني من الوزارة عن طريق بوابة سكني الإلكترونية والتي توفر سكني الأراضي المجانية وسوف نوفر بالتفصيل كيف اقدم على قروض وزارة الاسكان لحاملي الجنسية السعودية وسنتعرف على أهم شروط الدعم السكني.

كيف اقدم على قروض وزارة الاسكان

أكدت وزارة الإسكان السعودية أنها تمنح العديد من البرامج كدعم للمواطنين المستحقين، مثل تقديم سكني الأراضي المجانية وهي عبارة عن أرض سكنية تتوفر ومعها التمويل وهو تمويل البناء الذاتي كما أن هناك دعم سكني شهري لبناء المسكن المناسب للمواطنين وتُمكن الوزارة أيضًا المواطنين من شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق من خلال البرامج المتوفرة لديها في الفترة الأخيرة.

كيف احصل على قرض من وزارة الاسكان

دعت وزارة الإسكان إلى ضرورة التعرف على شروط قرض سكني قبل إرسال الطلب إليها وهذه الشروط هي:

ألا تكون الأسرة مستفادة من قبل من أي برنامج من برامج الدعم المقدمة عن طريق وزارة الإسكان السعودية.

لا بد أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 25 سنة عند تسجيل الطلب وإرساله عبر منصة سكني.

الأسرة المتقدمة لا بد أن تكون سعودية ومكونة من زوج وزوجة، والمطلقات يمكنهم التسجيل في سكني ولكن إذا تم الطلاق بالفعل منذ عامين بحد أدنى.

الأرملة تستطيع الحصول على الدعم السكني أيضًا إذا لم يكن لديها مسكن مناسب مسجل باسمها.

الإقامة بشكل دائم على الأراضي السعودية حتى عقب الاستحقاق.

تمنح الوزارة بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بعد التسجيل في الإسكان التنموي.

إجراءات التقديم على قروض وزارة الاسكان

هناك خدمات إلكترونية متعددة منحتها وزارة الإسكان السعودية إلى المواطنين من بينها إجراءات التقديم على أرض وقرض وتتم من خلال التالي:

الدخول إلى منصة وزارة الإسكان السعودية.

الانتقال إلى خيار المبادرات لاختيار منصة سكني.

ثم الدخول إلى المنتجات حتى يتم اختيار أحد البرامج المتاحة.

يختار العميل كيف احصل على قرض من وزارة الاسكان أو منتج تمويل البناء الذاتي وهو من أهم أشكال الدعم السكني ثم يتبع التعليمات والإرشادات المتاحة ويرسل الطلب إلى الوزارة للتدقيق، وسوف تحصل على الرد من خلال الموقع.