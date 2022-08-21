نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على قرض 5000 ريال فورية من منصة سلفة الشروط والرابط في المقال التالي
تعد منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات التي تمنح قروض سريعة لسداد الديون، حيث تقدم منصة سلفة قروض تمويلية حتى 5000 ريال فورية قرض سريع وفوري طالما طالبه مستوفي الشروط وسوف نعرض شروط سلفة بالتفصيل بداخل المقال ونوضح اهم مزايا سلفة وكيفية التقديم على قرض سلفة ، ويعتبر قرض منصة سلفة هو واحد من الخدمات التمويلية المتنوعة التي تقدمها المنصة لمواطني المملكة، حيث لا يخضع لشروط مجحفة ولا يحتاج إلى تحويل راتب، ويعتبر تمويل سلفة كحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل وغيرها من الأمور الضرورية التي لا يمكن تأجيلها، كان الموعد مع انطلاق منصة سلفة الإلكترونية المصرح بها من خلال البنك المركزي السعودي للتسهيل على كل مواطن التسجيل في خدمة القروض التمويلية، والتي تتم في غضون دقائق معدودة، ولا يكون المواطن بحاجة إلى ضامن أو كفيل.
شروط حصولك على قرض 5000 ريال من منصة سلفة:
أكدت منصة سلفة الإلكترونية على ضرورة توافر العديد من شروط الاستحقاق التي يجب توافرها لدى المستفيدين ونوضح هذه الشروط من خلال هذا المقال:
- يتراوح عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 18 عام حتى 60 عام ولا تتجاوز ذلك.
- أن يكون الشخص امتقدم ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم داخل السعودية على أرضها بمختلف الأرجاء.
- أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 4 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.
- ويشترط ان لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي.
- وكما يشترط ان لا تقل فترة التعيين للمتقدم عن 6 شهور في القطاع الخاص.
أهم مزايا الحصول على قرض منصة سلفة:
يتميز قروض منصة سلفة بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها بمجرد التسجيل والتقديم على الطلب، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا مزايا الحصول على قرض سلفة، وهذه المزايا هي:
- من اهم مزايا سلفة شروط غير مجحفة لمن يرغب في الحصول عليه.
- أن تتوافق أحكام المنصة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.
- هناك تيسير ومرونة في فترة السداد.
كيفية التسجيل في منصة سلفة للحصول على القرض:
- ادخل على رابط سلفة الالكتروني.
- ثم تقوم بعمل تسجيل حساب جديد.
- ثم عليك بادخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال وكلمة المرور في الحقول المخصصة لها.
- ثم عليك بالموافقة على الشروط والاحكام.
- ثم عليك بملء وكتابة جميع البليانات المطلوبة.
- ثم النقر على ايقونة استكمال.
- ثم عليك بتحديد المبلغ المطلوب وكيفية وتحديد عدد اشهر سداد القرض.
- ثم تقوم بتسجيل باقى البيانات المطلوبة وارسال وانتظار الموافقة ام الرفض.
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