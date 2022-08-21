نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية وشروطها لعام 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، اليوم، فتح الوظائف الشاغرة وقبول طلبات التوظيف، كما أكدت أنه سيتم تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بالنسبة للنساء والرجال، بالإضافة إلى مناصب الأئمة والمؤذنين في مختلف مناطق المملكة، توضح هذه المقالة مهام وزارة الشؤون الإسلامية وكيفية التقديم لها.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
تم إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والتجنيد والإرشاد بموجب المرسوم الملكي رقم أ / 3 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1414 هـ 1414 هـ.، وجميع عمليات المساجد ودور العبادة، والإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة مصحف الشريف، والإشراف على المراكز الإسلامية في الخارج بالتعاون مع الجماعات والمؤسسات الإسلامية، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في دعم الأنشطة الإسلامية.
طلب عمل بوزارة الشئون الإسلامية 1444
أعلنت دائرة التوظيف بوزارة الشئون الإسلامية، عن توافر سلسلة من الوظائف الشاغرة له. هذه الشواغر هي:
- منصب إمام المسجد: للرجال فقط.
- وظيفة مدير مسجد العقد: هذه الوظيفة لكل من الرجال والنساء.
- وظيفة الحراسة: للجنسين.
التقديم على وظائف وزارة الشئون الإسلامية
أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنه يمكن للمتقدمين التقديم على الوظائف الشاغرة باتباع الخطوات التالية:
- تحتاج إلى زيارة موقع وزارة الشؤون الإسلامية.
- بعد ذلك، حدد الغرفة المطلوبة من الغرف المتاحة.
- يتم عرض الشروط المطلوبة للعمل.
- ثم انقر فوق التقدم لوظيفة.
- يجب عليك تسجيل الدخول من خلال الوصول الموحد الوطني.
- أدخل المعلومات المطلوبة.
- ثم أرسل طلبك.
شروط وظائف وزارة الشؤون الإسلامية لعام 1444
حددت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة عددًا من الشروط التي يجب على المرشحين استيفائها من أجل ملء الشواغر وهذه الشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون عمر المتقدمين أكثر من 18 عامًا.
- مطلوب شهادة الثانوية العامة على الأقل.
- يجب دراسة ثلاثة أجزاء على الأقل من القرآن الكريم في التجويد.
- واجتياز امتحان الوزارة الإسلامية.
- يجب أن يكون الموقف مكرسًا بالكامل.
- مطلوب مقابلة شخصية.
- اجتياز الفحص الطبي.
- حسن الخلق والسمعة الطيبة.
- يجب ألا يكون مقدم الطلب قد سبق فصله من منصب عام.
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