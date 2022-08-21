نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور كأس العالم مع بطاقات فيزا بنك الرياض في المقال التالي
حضور كأس العالم مع بطاقات فيزا بنك الرياض ، يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من العروض الترويجية لعملاؤة بصورة دائمة ، والتي تعتبر علامة مميزة لبنك الرياض عن دونه من المنافسين في السوق المصرفي السعودي ، ومن ضمن هذه العروض الترويجية التي يتميز بها عملاء بنك الرياض عرض اليوم الذي يقدم لعملاء المصرف ميزة الفوز ببطاقة مدفوعة لحضور إحدى مباريات السعودية في كأس العالم قطر 2022 مجانا ، عند استخدم بطاقات فيزا بنك الرياض ، ويقوم العملاء بالدفع واجراء عمليات الشراء المختلفة بإستخدام بطاقات الفيزا التابعة لمصرف الرياض ، والحصول علي فرص متعدده تصل إلي 16 فائز بفرص حضور لفردين لفعاليات كأس العالم لكرة القدم القادمة في دولة قطر ، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف علي البطاقات المشموله في السحب ، والجوائز ، وشروط وأحكام المسابقة.
حضور كأس العالم مع بطاقات فيزا بنك الرياض
- يحصل كل فائز على باقة لشخصين لحضور كأس العالم ™FIFA 2022
- تزيد فرصة الفوز مع كل 100 ريال يتم إنفاقها في مشتريات التجزئة.
- باستخدام بطاقات بنك الرياض التالية يمكن الفوز :
- فيزا كأس العالم FIFA™ البلاتينية الإسلامية
- أو فيزا سيغنتشر الائتمانية
- أيضاً فيزا الرقمية مسبقة الدفع.
أيضاً يمكن حضور مباريات كرة القدم للمنتخب السعودي التمهيدية من خلال تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات.
جوائز فيزا بنك الرياض لكأس العالم 2022
وفق شروط المسابقة يحصل كل فائز من 16 فائز على باقة لشخصين لحضور كأس العالم 2022 بقطر كالآتي :
- الفائز الاول : يحصل علي باقة لشخصين لحضور المباراة الافتتاحية – باقة ليلتين قطر x اكوادور
- ثم يحصل الثاني علي باقة لشخصين لحضور : المباراة الافتتاحية – باقة ليلتين قطر x اكوادور
- أما الفائز الثالث ، باقة لشخصين : مباراة نصف النهائي – باقة ثلاث ليالي W57 x W58; W59 x W60
- أيضاً يخصل الرابع علي باقة شخصين : باقة ثلاث ليالي اسبانيا x المانيا والبرازيل x سويسرا
- الخامس باقة لشخصين: باقة ليلتين السعودية x بولندا
- السادس باقة لشخصين : لليلتين السعودية x بولندا
- ثم السابع باقة لشخصين : ليلتين السعودية x بولندا
- الثامن باقة لشخصين : ليلتين السعودية x بولندا
- التاسع ، Skybox لشخصين السعودية × المكسيك
- أيضاً العاشر ، باقة Skybox لشخصين السعودية × المكسيك
- الاحد عشر : باقة Skybox لشخصين السعودية × المكسيك
- كذلك الاثنا عشر : الـ Skybox لشخصين السعودية × المكسيك
- الثلاثة عشر : باقة لشخصين السعودية × المكسيك
- الاربعة عشر، باقة Skybox لشخصين السعودية × المكسيك
- إضافة لذلك الخامس عشر : شخصين السعودية × المكسيك
- أما السادس عشر ، باقة Skybox لشخصين السعودية × المكسيك
شروط مسابقة مباريات السعودية
أوضح بنك الرياض شروط المشاركة في مسابقة حضور مباريات السعودية بكأس العالم فيفا قطر 2022 كالآتي :
- تبدأ حملة الترويج من تاريخ 14\08\2022 إلى 14\09\2022
- عدد 16 فائز و16 جائزة خلال شهر، لكل فائز جائزة لحضور إحدى مباريات كأس العالم FIFA 2022
- ثم يفوز 16 من العملاء لأكبر عدد من العمليات بمشتريات التجزئة
- أيضاً أي عملية أقل من 50 ريال سعودي لن تؤخذ في الاعتبار
- كذلك يمكن للعميل زيادة فرصته في الفوز من خلال زيادة عدد العمليات على مشتريات التجزئة.
- باستخدام بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية أو بطاقة بنك الرياض فيزا البلاتينية الائتمانية أو بطاقة بنك الرياض فيزا الرقمية مسبقة الدفع
- أيضاً يجب أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنة.
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