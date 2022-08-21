من الممكن استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار 1444؟ اعرف الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة

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من الممكن استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار 1444؟ وما هي خطوات استخراج رخصة القيادة من المعروف والصحيح أنه لا يمكن استخراج رخصة قيادة بدون اجتياز اختبار نظري وعملي ولكن يتعرض الشخص للعديد من المواقف التي تمنعه من الحضور لعمل اجراءات تلك الاختبارات فهل يمكن الحصول على الرخصة بدون اختبار هذا ما سوف ندرجه في هذا المقال عبر السطور التالية من خلال موقع ثقفني.
استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار لعام 1444
يوجد كثير من الأفراد الذين يرغبون في الحصول على رخصة قيادة من هنا أتاحت المملكة السعودية خدمة تساعد هؤلاء الأفراد في الحصول على أصدار رخصة قيادة وهي واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يمكن من خلالها أن يحصل المستفيد على الرخصة ولكن يشترط أن يكون قد بلغ عمر المستفيد 18 عاما.
وبناءا على أهم تصريحات مديرية الأمن العام في المملكة أنه لا يمكن استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اجتياز الاختبارات النظرية والعملية ولكن في حال وجود رخصة دولية أو أجنبية معترف بها يتم الأعفاء من اجتياز اختبارات القيادة.
شروط استخراج رخصة القيادة في السعودية
الجهات المعنية في المملكة السعودية لا تسمح باستخراج رخصة قيادة بدون حضور لأن هذا يعد من أول الشروط التي يجب استقاؤها في المتقدم وهو الحضور لطلب الرخصة سواء كان المتقدم ذكر أو انثي كما يجب تطابق الشروط في حالة الحصول على أصدار أي من رخص القيادة سواء كانت رخصة عامة أو رخصة خاصة بذالك يوجد العديد من الشروط التي يجب أن يتوقف عليها هذا الأمر و منها:
دفع الرسوم لتجديد الرخيص الخاص بك..
- ألا يقل العمر عن 18 عاما.
- الالتحاق ببعض المدارس الخاصة لتعليم قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية.
- عند التقديم للحصول على ترخيص قم بإرفاق نسخة من ترخيص الإقامة بأوراقك.
- اجتياز مقدم الطلب الاختبار وفهم جميع ظروف القيادة.
- دفع جميع المخالفات المترتبة على الخياطة القيادة.
- يجب أن يكون المتقدم خاليا تماما من أي عيوب أو عيوب خلقية وأن يكون أمنا تماما.
- مطلوب الحصول على ترخيص بعد اكتمال الترخيص.
الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة
بعد أن وضحنا إليكم انه لا يمكن استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار 1444 يمكن التعرف على الأوراق والوثائق المطلوبة التي يجب أحضارها لاستخراج الرخصة وهي كما يلي:
- توفير صورة من اوراق الإقامة والأصل منها للاطلاع عليها.
- تقديم عدد 6 صور شخصية.
- أحضار صورة من جواز السفر والأصل منه للاطلاع عليه.
- خطاب أثبات من جهة العمل المسجل بها.
- في حال أن كان الشخص له خبرة في القيادة يجب أن يحضر شهادة خبرة بالقيادة.
- صورة من بطاقة الهوية الخاصة بالكفيل.
- في حالة أن كان الشخص يستعمل رخصته في بلده يجب أن يحضر رخصة من رخصة القيادة القديمة.
حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة سعودية
- الانتقال إلى منصة ابشر الإلكترونية.
- ثم الضغط على ابشر أفراد.
- يجب تسجيل الدخول.
- ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية.
- اختر منها خدمة المرور.
- ثم قم بحجز موعد عليك اختيار الموعد المناسب.
- ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة مع التأكيد على الموعد والاحتفاظ بتذكره الموعد.
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