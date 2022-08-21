رابط التمويل الشخصي مع التزام بنكي للأفراد بدون تحويل الراتب 2022

توفر مجموعة من البنوك خدمة التمويل الشخصي مع التزام بنكي في المملكة العربية السعودية، ويعود ذلك لازدياد الطلب على هذه المنتجات التمويلية، وبالرغم من صعوبة العثور على مثل هذا التمويل الميسر، إلا أن مجموعة من البنوك والمصارف توفر هذا القرض، حيث يتم تأمينه للأفراد الذين يكون عليهم قرض قديم لأحد البنوك أو الشركات، فيما يلي تفاصيل المنتج والذي تقدمه منصة سلفة، إلى جانب بنكي الرياض والراجحي.

التمويل الشخصي مع التزام بنكي

يقدم بنك الرياض قروضاً متنوعة ، من أهمها خدمة التمويل الشخصي، ويتم الحصول على القرض بالشروط التالية:

يجب ألا يقل عمر المقترض عن 18 عامًا

يحمل بطاقة هوية وطنية سارية

إذا كنت مقيما فيجب عليك إحضار جواز سفر ساري المفعول ووثيقة الإقامة مع دخل شهري لا يقل عن 5.000 ريال

المتقاعدين حتى سن 69 عاما ولا تقل رواتبهم عن 1.900 ريال والموظفون حتى 60 عاما، والذين لا يقل دخلهم عن 2.000 ريال.

وقع للموافقة على الشروط والأحكام.

تمويل بدون تحويل الراتب مع التزام

إذا كنت مواطنًا مقيمًا في المملكة العربية السعودية، يمكنك الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع التزام، والذي سيمنحك ما يعادل 200،000 ريال سعودي.

مع التزام، والذي سيمنحك ما يعادل 200،000 ريال سعودي. وتجدر الإشارة إلى أنه بخلاف مصرف الإنماء يمكن الحصول على هذا النوع من القروض التمويلية من خلال 3 بنوك بارزة في المملكة وهي الراجحي والرياض والأهلي.

جدير بالذكر أنه يمكنك الحصول على قرض شخصي من خلال مصرف الراجحي بدون الحاجة لإحضار كفيل.

نظرًا لأن قيمة هذه القروض تصل إلى 100،000 ريال سعودي بدون كفيل، فيمكن أن تصل إلى 300 ألف ريال سعودي مع وجود كفيل.

التمويل الفوري النقدي عبر سلفة

من أجل الحصول على تمويل نقدي فوري ، يجب على الأفراد اختيار أفضل الشركات التي تقدم خدمات التمويل النقدي السريع، ويمكن الاعتماد باختيار أسعر تمويل عبر منصة سلفة، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال الطرق التالية:

تقدم بطلب للحصول على تمويل سلفة من خلال بوابة سلفة الرسمية. يجب عليك النقر على مربع تقدم بطلبك الآن. يجب إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد بالإضافة إلى ضرورة إدخال قيمة الراتب إلى جانب جهة العمل سواء كنت جهة حكومية أو جهة من القطاع الخاص.

رابط قرض بنك الراجحي “الوطني”

تمويل شخصي 30.000 ريال، لتقديم خدمات مالية للسعوديين وغير السعوديين من جنسيات أخرى في المملكة العربية السعودية، مع مزايا وسمات متعددة، ومنها: