نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إسقاط السيارة التالفة من أبشر وكيف أسقط سيارة سحبتها البلدية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إسقاط السيارة التالفة 1444، عقب إعلان الإدارة العامة للمرور السعودي، عن مهلة التصحيح والتي تنتهي بالعام المقبل، وذلك بعد أن أطلقت الإدارة العامة للمرور، خدمة إسقاط المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهي خدمة إلكترونية مجانية، متاحة للمقيمين والمواطنين، وتشمل كافة المناطق في المملكة العربية السعودية، داعية المستفيدين من خدماتها، للاستفادة من المهملة التصحيحية لإسقاط السيارات التالفة والمهملة، حيث تنتهي تلك المهلة في 1 مارس 2023 المقبل، وهنا يجب على المستفيدين من الخدمة، معرفة شروط إسقاط المركبة أبشر، قبل اتباع طريقة إسقاط السيارة التالفة، سواء طريقة إسقاط مركبة أبشر، أو طريقة اسقاط اللوحات عن طريق الجوال، وأبرزها أن من يقوم بنقل ملكية مركبته المهملة أو التالفة، أو التي انتهت في حادث مروري، إلى محال بيع المركبات، التي تم إلغاء تشليحها، سوف يتم إعفائه من الغرامات والرسوم المترتبة عليها.

خطوات إسقاط المركبة

عند اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إسقاط المركبات إلكترونيًا، أو حتى بهدف إسقاط سيارة من اسمي، يجب عليك اتباع الخطوات التالية من منصة أبشر:

يشترط أو أولا استعراض مراكز إسقاط السيارات المعتمدة رسميًا داخل المملكة.

وبعدها توجه إلى مركز تقديم الخدمة، حيث يقوم باستلام المركبة التالفة أو المهملة. وذلك من خلال منشآت مكابس الحديد المعتمدة، أو منشآت بيع السيارات الملغى تشليحها.

وعقب ذلك أتمم اتفاقك مع المنشأة الملغى تشليحها، ومكابس الحديد على إسقاط السيارة.

وأخيرًا قم بإعطاء رمز التحقق الذي وصل إليك عبر الجوال، إلى المنشأة ومكابس الحديد.

ويمكنك البحث في قائمة منشآت بيع المركبات الملغى تشليحها، ومكابس الحديد المعتمدة في السعودية، من خلال الرابط الرسمي.

طريقة إسقاط مركبة أبشر

سجول دخول إلى رابط منصة أبشر أولا. وبعدها اختر أبشر أفراد. ويلي تلك الخطوة اختيار خدمة المركبات. وبعد ذلك انقر على خدمة إسقاط مركبات. وهنا سوف تقوم المنصة بعرض كافة مراكز خدمة الإنهاء. وبعدها حدد المركز المعتمد الأقرب لك للذهاب إليه. وعقب ذلك توجه بالمركبة المراد إنهائها إلى مركز الخدمة وقم بتسليمها. وبعدها سلم اللوحات المعدنية وتأكد من تسجيل الأمر عبر النظام. وأخيرًا سوف تتلقى رسالة التحقق عبر جوالك، قم بتسليمه إلى مركز إنهاء الخدمة.

شروط إسقاط السيارات التالفة

يجب ألا يكون على مالك السيارة التالفة، أية غرامات مالية سواء تأخير أو رسوم.

ويشترط أن تكون رخصة السير سارية.

ولابد أن يكون مالك المركبة على قيد الحياة، وفي حالة الوفاة تتبع طريقة اسقاط سيارة متوفى.

كما يشترط ألا يكون هناك طلب آخر للإسقاط قيد التنفيذ.

ويجب أن يقوم مسؤول منشأة إنهاء الخدمة، ومكابس الحديد أن يتعهد بتسليم لوحات المركبة عقب إسقاطها، خلال خمسة أيام من تاريخ إتمام المبايعة.

كم مهلة إسقاط السيارات التالفة؟

أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي، أن مهلة إسقاط السيارات التالفة، تبدأ من تاريخ 1 مارس 2022، وحتى 1 مارس 2023 المقبل، حيث يتم إتاحة الفرصة للمستفيدين، من إسقاط سياراتهم التالفة، وتتحمل الدولة أثناء فترة مهلة التصحيح، رسوم وغرامات تلك المركبات.

هل يوجد رسوم على إسقاط السيارات؟

عند قيام أحد المستفيدين بإسقاط سيارته التالفة، لن يتم تحصيل رسوم على السيارة، ولكن يشترط أن تكون رخصة السير سارية، وأن تكون مستوفية باقي شروط إسقاط سيارة تالفة أو مهملة.

هل إسقاط اللوحات يحتاج تسديد المخالفات؟

يشترط على من يقوم بإسقاط سيارته، الالتزام بتسديد مخالفات المرور على السيارة، بالإضافة إلى أن تكون رخصة السير سارية. إلى جانب إحضار ورقة بيع المركبة لمنشأة التشليح، ومعها لوحات السيارة والرخصة، حتى إتمام إجراءات إسقاط المركبة.

كيف أسقط سيارة سحبتها البلدية؟

إذا أردت إسقاط سيارة مسحوبة من البلدية، يشترط أولا أن تقوم بسداد المخالفات المرورية على المركبة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الاستمارة والرخصة سارية. مع إحضار ورق مبايعة المركبة لمنشأة التشليح، مع اللوحات والاستمارة.

متى تسقط المركبة؟

من أبرز وأهم شروط إسقاط سيارة من المرور 1444، أن تقوم بما يلي: