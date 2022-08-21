رابط وطريقة الإفصاح عن الآبار في السعودية 1444 mewa.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط وطريقة الإفصاح عن الآبار 1444 في المملكة العربية السعودية حيث أعلنت وزارة البيئة والمياه في السعودية ودعت الأشخاص إلي المسارعة بالإفصاح عن الآبار في المملكة العربية السعودية 1444 الغير مرخصة ، لكي تستفيد من المهلة التي تم تحديدها التي سوف تنتهي في وقت قريب حيث انها من المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 19 من شهر صفر لعام 1444 والموافق 15 من شهر سبتمبر لعام 2022 وذلك كما أعلنت الوزارة في المملكة العربية السعودية وسنقوم بعرض التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

طريقة الإفصاح عن الآبار 1444

هناك عقوبة عدم الإفصاح عن الآبار الغير مرخصة فيها المملكة حيث تحدد الحكومة في السعودية عقوبة عن عدم الافصاح عن الآبار غير ملخصه داخلها وتصل الى غرامة بمبلغ وقدره 25,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى ردم هذه الآبار والتخلص منها ويتم تطبيقها هذه العقوبة إذا لم يتم الإفصاح عنها قبل الوقت الذي حددته الحكومة وعدم السعي الى تصحيح الوضع في المدة المحددة.

طريقة الإفصاح عن الآبار في السعودية

يمكن الإفصاح عن الآبار داخل المملكة الكترونية من خلال الخطوات التالية

الضغط على الموقع الرسمي الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية.

الضغط على تسجيل الدخول وكتابة البيانات الشخصية المطلوبة من اسم المستخدم كلمة المرور.

ثم الضغط على انشاء حساب جديد إذا كان التسجيل لأول مرة.

ثم يجب اختيار خدمة تصحيح وضع الآبار من القائمة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اتباع التعليمات وتقديم طلب بالإفصاح عن البئر المخالف.

تستقبل الجهات المختصة الطلب ثم تقوم بدراسته.

وبعد ذلك يتم إرسال رخصه الطلب إلكتروني.

وتكون نص الغرامة أنه يتم الإعفاء من الغرامات المقررة على العبارة غير مرخصه على كل من يفصح عن وجود آبار في عقاره ويتم الإفصاح خلال سنتين من تاريخ العمل.

رابط الإفصاح عن الآبار في السعودية

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية تسمح لجميع المواطنين الذين يمتلكون آبار غير مرخصة ان يقوموا بالافصاح عنها، وذلك الكترونيا من خلال رابط الافصاح عن الآبار وذلك بغرض المساهمة في تصحيحها من خلال التوجه الى الوزارة وتقديم المطلوب من المعلومات وغيرها لكي يتم التصرف فيها وتصبح بعد ذلك ملخصه وحتى لا يتعرض الشخص الي الغرامة التي تم تحديدها من قبل الوزارة.