نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة برقم الهوية أو برقم الطلب أو برقم الجواز منصة التأشيرات الإلكترونية أنجاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية أو برقم الطلب عبر منصة التأشيرات الإلكترونية أنجاز التابعة لموقع وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية حيث يمكنكم الآن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز أو برقم الطلب من خلال مجموعة من الخطوات التي سوف نشرحها لكم اليوم كما سوف ننشر لكم بعضا من خدمات منصة التأشيرات السعودية ومنها خدمة استعلام عن تأشيرة برقم الطلب المقدم من قبلكم سواء كنت مقيم داخل حدود المملكة السعودية أو مواطن سعودي.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية

تقدم لكم وزارة الخارجية استعلام عن تأشيرة برقم الجواز عبر منصة أنجاز أو كما يطلق عليها منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية والتي بدورها تقدم العديد من الخدمات الأون لاين للمواطنين السعوديين والمقيمين من خدمات التأشيرات وخدمات استعلام طلب زيارة عائلية برقم الطلب وخدمات التفويض والأعمال وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها الجميع.

استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

والآن نوضح لحضراتكم طريقة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية الوطنية وكذلك خدمة إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب مقدم من قبل المستفيد واليكم الخطوات الواجب اتباعها بكل دقة حتي تتمكنوا من الاستفادة من الخدمة بنجاح وجاءت الخطوات كالتالي :

الدخول علي رابط منصة التأشيرات الإلكترونية السعودية أنجاز. من الصفحة الرئيسية نذهب إلي الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها. نختار منها الاستعلام عن طلب تأشيرة السعودية برقم الهوية الوطنية. نقوم بإدخال رقم الطلب المسبق إرساله إليك للمتابعة. ثم نكتب رقم جواز السفر الخاص بك. بعد ذلك نقوم بأدراج الرمز الموضح أمامك من حروف أو أرقام في الحقل الفارغ. نضغط بعد ذلك علي زر استعلام.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

نضع بين أيديكم الآن رابط خدمة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية الوطنية السعودية عبر منصة أنجاز لخدمات التأشيرات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التابعة لموقع وزارة الخارجية السعودية فكل ما عليكم هو زيارة رابط الخدمة السابق واتباع الخطوات التي تم شرحها لكم بالتفصيل علي الموقع وكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح حتي يتم إنهاء الخدمة بنجاح كما تقدم لكم المنصة خدمة إرسال الوثائق عبر البريد السعودي مع دفع رسوم التوصيل إلي باب منزلك.