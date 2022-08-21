البريد السعودي يعلن عن وظائف مذهلة برواتب وحوافز مغرية بدون خبرة ومؤهل

يعلن البريد السعودي عن وظائف مذهلة برواتب وحوافز مغرية بدون خبرة ومؤهل حيث تم فتح باب التسجيل في برنامج (إتمام) للتدريب التعاوني فهو واحد من المسؤوليات الإجتماعية والمهنية في سبُل ويهدف هذا البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة وزيادة مهارات وكفاءات حديثي التخرج والطلبة المقبلين على التخرج وإعطائهم القدرة على تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية.

متطلبات التقديم في برنامج تدريب البريد السعودي

ينبغي أن يكون المرشح من المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون المتقدم طالب / طالبة مقبل على التخرج لمرحلة البكالوريوس (كافة التخصصات)

يجب أن لا يقل المعدل التراكمي عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).

ينبغي أن يكون التدريب متطلب في الجامعة.

من الأفضل أن يكون المرشح يجيد اللغة الإنجليزية.

يفضل إجادة استعمال الكمبيوتر وبرامج الأوفيس.

ينبغي إحضار خطاب من الجامعة ينص على أن هذا البرنامج من متطلبات التخرج مع ذكر مدة بداية ونهاية التدريب.

يجب أن يكون المرشح متاح ومتفرغ للتدريب لفترة ثلاثة أشهر على الأقل.

فترة التدريب: يبدأ التدريب اعتباراً من يوم الأحد 1444/2/8هـ (الموافق 2022/9/4م) ولفترة ثلاثة أشهر.

طريقة التقديم في برنامج تدريب البريد السعودي

يمكنك التسجيل من يوم الأربعاء 1444/1/12هـ من خلال الدخول لى الموقع الخاص بقبول طلبات التوظيف ويستمر التسجيل حتى يوم الإثنين 1444/1/17هـ (الموافق 2022/8/15م).

ميزات وظائف البريد السعودي

وتعرف وظائف البريد السعودي انها من أفضل الوظائف على مستوى المملكة العربية السعودية وبالاخص من قبل الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل برواتب جيدة وبمزايا جيدة وبدون شروط كبيرة وبدون خبرات عالية مثل باقي المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تطلب الكثير من الشروط التي يصعب ايجادها في كثير من الحيان في الشباب السعودي من كلى الطرفين كون اكثر شباب المملكة يحملون شهادة الثانوية العامة كحد ادنى ولهذا نجد اقبال كبير على التقديم في هذه الوظائف التي أعلن عنها مؤخرا في السعودية ونقولها في كل مرة يرجى التاكد قبل ارسال الطلب من البيانات الشخصية ووسائل التواصل الخاصة بك حتى يتصلو بك المسؤولون في حال طلبت للمقابلة.