نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم على ارض وزارة الاسكان الشروط وطرق التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كافة المواطنين من داخل المملكة عن طريقة تقديم على ارض وزارة الاسكان وذلك بعد التأكد من شروط الأراضي السكنية التي تم وضعها من قبل الوزارة، وللتعرف على من يستحق الأراضي المجانية فيتوجب على المواطن الدخول إلى حسابي في إسكان والاطلاع على اللائحة التنفيذية المتوفرة عبر بوابة سكني ومن ثم يتم الدخول إلى رابط تقديم الأراضي المجانية والبدء في إتباع إجراءات التقديم على أرض وقرض وزارة الإسكان أو أي من المنتجات الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقديم على ارض وزارة الإسكان.

تقديم على ارض وزارة الاسكان

يمكن تقديم على ارض وزارة الاسكان بإتباع بعض الخطوات الأساسية التي تم وضعها إلكترونيًا للإجابة على تساؤلات الأفراد كيف أحصل على ارض مجانية من سكني؟ وتتلخص تلك الخطوات في:

يتوجب أولًا الذهاب إلى منصة سكني.

من خلال قائمة المنتجات يتم تحديد الأراضي المجانية.

عليك بعد ذلك الاطلاع على تعليمات الموقع بشكل كامل ومن ثم النقر على كلمة حجز.

تدوين معلوماتك الشخصية بكل دقة لضمان استمرار التسجيل بشكل صحيح.

إدخال معلومات الاتصال لتسهيل عملية التواصل معك.

بعد إتمام التسجيل وتقديم الطلب يتم الانتظار لحين مراجعة الطلب.

شروط التقديم على أرض وزارة الإسكان

قامت وزارة الإسكان بوضع عدد كبيرة من المنتجات لتغطية كافة احتياجات المواطنين ويسمح لهم بالاستفادة منها بناء على توافر عددًا من الشروط الأساسية والتي يتم تحديد من يستحق الأراضي المجانية من خلاله وتضم هذه الشروط:

يسمح بالتقديم للمواطنين فقط.

لابد أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة أو العائل الوحيد لها.

لا تقبل الطلبات من الأفراد الأقل عمرًا من 25 عام.

يتم قبول الطلب إذا كان المتقدم لم يسبق له القبول بإحدى منتجات الوزارة.

يشترط عدم امتلاك منزلًا باسم مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته.

على المطلقات الراغبات في التقديم الانتظار لحين مرور عامين على حدوث حالة الطلاق.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل المملكة بشكل كامل وقت تقديم الطلب.

سكني الأراضي المجانية

أتاحت وزارة الإسكان للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الأراضي المجانية أكثر من طريقة للتقديم وتتلخص تلك الطرق في: