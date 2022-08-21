نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب 1444 أفراد etimad.sa وزارة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب 1444 وجميع المستحقات المالية، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن إتاحة مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتميزة والتي من بينها إمكانية الاستعلام عن الراتب والمشاريع المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية لكل المواطنين بالمملكة، واليوم نذكر لكم طريقة الاستعلام عن الراتب في منصة اعتماد 1444، وطريقة التسجيل في منصة اعتماد 1444 هـ وخدمات الموافقة على الدفع من منصة اعتماد.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد 1444

حيث يمكنك التسجيل في منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب الخاص بالموظف من خلال السير على الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول على رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة اعتماد.

ثم تقوم باختيار مستخدم جديد.

بعد ذلك تقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة.

ثم يتم تأكيد التسجيل الخاص بك عبر رسالة تصل لك على البردي الإلكتروني.

كما تقوم برفع كل المستندات بعد تسجيل الدخول.

كذلك قوم بطباعة نموذج التفويض على ورق الشركة أو المؤسسة.

ثم يتم الحصول على تصديق من الغرفة التجارية.

بعد ذلك يتم إرسال صورة صورة من قبل التفويض بشكل إلكتروني حتى يتم تفعيل الحساب.

منصة اعتماد النفاذ الوطني 1444

تتيح لك بوابة etimad تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني من خلال اتباع الآتي:ـ

يتم الدخول على منصة اعتماد النفاذ الوطني.

يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

إضافة جميع البيانات بالخانة الخاصة لها.

يتم إضافة رقم السجل التجاري تدوين كلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

إذا كان الحساب المضاف يشارك بالمسابقات والمشتريات فسوف يتم إنهاء الاتصال.

من ثم يتم تسجيل الدخول على الحساب الخاص بوزارة التجارة والاستثمار.

خطوات الاستعلام عن راتب منصة اعتماد 1444

فقد قام وكيل وزارة المالية للشؤون التقنية بتصريح أنه تم إطلاق عدد كبير من الخدمات المستحدثة التي قد وصل عددها إلى أكثر من اثني عشر خدمة، ومن بين تلك الخدمات هي خدمة الاستعلام عن الراتب من منصة اعتماد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

البدء بتسجيل الدخول على منصة اعتماد الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن الخدمة الجديدة.

كذلك تقوم بالضغط على خدمة الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

ثم تقوم بكتابة كل البيانات الخاصة بالموظف.

ثم تقوم باختيار الشهر الذي ترغب الاستعلام عن راتبه أو المستحقات المالية الخاصة به.

بعد ذلك تقوم بالضغط على تأكيد ووسف يتم عرض كل التفاصيل المطلوبة.

خدمات الموافقة على الدفع منصة اعتماد

إن منصة اعتماد تتيح إمكانية الموافقة على المدفوعات عن طريق التسجيل على المنصة للحصول على مجموعة مختلفة من الخدمات منها:

المطالبات المالية.

الصناديق الائتمانية.

أوامر الصرف.

التعهدات والسلف.

القضايا المالية.

الحساب الختامي.

الاستبعاد من الإيرادات.

أوامر الدفع.

صناديق التغذية.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب 1444 وجميع المستحقات المالية، وقد ذكرنا لكم طريقة الاستعلام عن الراتب وطريقة التسجيل في منصة اعتماد، وخدمات الموافقة على الدفع.